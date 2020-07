Google-Chefingenieur Hölzle : „Keiner kauft mehr erneuerbare Energie als wir“

Chefingenieur Urs Hölzle ist der dienstälteste Angestellte bei Google. Im Interview erklärt er, wie Rechenzentren in der Corona-Krise standhalten – und was die Chance der Cloud ist.

Herr Hölzle, Sie sind der dienstälteste Google-Mitarbeiter mit Ausnahme der beiden Gründer. Wie hat es Sie ausgehend von Ihrer Universitätsprofessur zu einem Start-up verschlagen?

Ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück, wie das immer so ist. Da war wirklich kein Plan dabei. Meine Frau hat damals in Stanford gearbeitet, ich in Santa Barbara, das ist ungefähr 500 Kilometer entfernt. Nach fünf Jahren wurde das mühsam, und ich habe mich nach einem Arbeitsplatz umgesehen, den ich mit dem Fahrrad erreichen kann und nicht mit dem Flugzeug. Ich bin dann durch einen früheren Studenten von mir zu Google gekommen – aber wirklich zufällig, Ich hatte nichts mit der Suchmaschine zu tun in meinem vorherigen Job.