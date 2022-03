Korruptionsskandal : „Ich wollte ein Held bei Goldman Sachs sein“

Mit Kronzeugen ist das so eine Sache. Im Gegenzug für die Aussicht auf eine mildere Strafe verschaffen sie Staatsanwälten bisweilen entscheidendes Insiderwissen, um Prozesse zu gewinnen. Andererseits haben sie üblicherweise selbst keine weiße Weste, was automatisch Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit im Zeugenstand wecken kann. Ein Paradebeispiel für ein solches Glaubwürdigkeitsdilemma liefert ein Prozess, der gerade in New York stattfindet und sich um einen der größten Skandale dreht, den Goldman Sachs je erlebt hat.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Der problematische Kronzeuge ist der 52 Jahre alte Tim Leissner, ein aus Deutschland kommender Investmentbanker, der für den US-Finanzkonzern in Südostasien große Geschäfte einfädelte, sich dabei aber in einen Sumpf aus Bestechung, Geldwäsche und Veruntreuung manövrierte. Er hat selbst schon vor einiger Zeit ein Geständnis abgelegt, im Gegensatz zum Angeklagten in dem Prozess, dessen Chef er bei Goldman Sachs war und der sich bis heute für unschuldig erklärt.