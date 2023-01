Aktualisiert am

Goldman Sachs in der Krise : Wall-Street-Bank zieht angedrohte Kündigungen durch

Die legendäre New Yorker Großbank und Investmentbank Goldman Sachs stößt den größten Personalabbau seit der Finanzkrise an. Sie stand zuletzt schlechter da als ihre Wettbewerber.

Nach einem schwierigen Jahr sieht sich Goldman Sachs zu einem größeren Personalabbau gezwungen: Die New Yorker Bank will Medienberichten zufolge rund 3200 Stellen streichen, das würde mehr als 6 Prozent der Belegschaft entsprechen. Nach letzten Stand zählte Goldman 49.100 Mitarbeiter. Ein großer Teil der betroffenen Beschäftigten sollte demnach am Mittwoch informiert werden.

Für das Unternehmen wäre es der größte Abbau von Arbeitsplätzen seit der Finanzkrise um das Jahr 2008. Es wäre allerdings weniger als zwischenzeitlich befürchtet. In den vergangenen Wochen wurde spekuliert, bis zu 4000 Stellen könnten einem kommenden Sparprogramm zum Opfer fallen. Auch nach den Entlassungen hätte Goldman Sachs noch immer deutlich mehr Mitarbeiter als vor der Pandemie. Die Bank hat in den vergangenen Jahren kräftig eingestellt, Ende 2019 hatte sie noch 38.300 Mitarbeiter.

Der Stellenabbau von Goldman Sachs trifft weniger Beschäftigte als Entlassungsrunden, die es zuletzt bei manchen großen Technologiekonzernen wie Amazon und Meta gab und die jeweils mehr als 10.000 Arbeitsplätze umfassten. Aber es sind die größten Einschnitte unter amerikanischen Banken in der jüngsten Zeit. Der Wettbewerber Morgan Stanley leitete im Dezember den Abbau von 1600 Stellen ein, was rund 2 Prozent der Belegschaft entsprach.

Goldman Sachs hat derzeit besonders große Sorgen, für ihr jüngstes Geschäftsquartal meldete die Bank einen Gewinnrückgang von 44 Prozent, damit schnitt sie schlechter ab als die meisten Wettbewerber. Sie kämpft unter anderem mit einer erheblichen Abschwächung im Geschäft mit der Beratung bei Fusionen und Akquisitionen. Zudem brachte das von ihr in den vergangenen Jahren unter dem Markennamen „Marcus“ forcierte Privatkundengeschäft hohe Verluste ein, sie hat es kürzlich mit ihrer Sparte für Vermögensverwaltung verschmolzen, was als Abkehr von den einst ehrgeizigen Plänen gewertet wurde. Jenseits des Personalabbaus wird damit gerechnet, dass die Bonuszahlungen für die Goldman-Banker für das vergangene Jahr, die demnächst festgelegt werden, diesmal deutlich niedriger ausfallen werden.