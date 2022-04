Onlineplattform Goboony : Ein Airbnb für die Ferien im Wohnmobil

Im Jahr 2011 nahmen sich Mark de Vos und Foppe Mijnlieff eine Auszeit. Mijn­lieff reiste sechs Wochen durch Australien und Neuseeland, de Vos vier Monate durch diese beiden Länder, außerdem durch Bali und Argentinien. Beide waren mit ihren Familien unterwegs, in gemieteten Wohnmobilen. In Neuseeland lernten sie sich kennen – danach ging es zurück in die Niederlande. Man traf sich noch einmal in der Heimat, um Erinnerungen und Fotos auszutauschen. Ansonsten ging jeder seinen Weg.

Das mobile Wohngefühl aber gefiel, und so kaufte de Vos in den Niederlanden ein Fahrzeug, verlieh es viel an Freunde: „Ich war ständig mein Wohnmobil los.“ Warum also nicht auch vermieten? De Vos bot das Reisemobil auf dem beliebten Onlinemarkt marktplaats.nl an – und stieß auf reges Interesse. 2014 analysierte er den Wohnmobilmarkt in Europa. „Ich sah, dass es damals schon zwei Millionen Wohnmobile in Europa gab, die im Durchschnitt vier Wochen im Jahr benutzt wurden.“ Den Rest der Zeit stehen die Gefährte herum. Da müsste sich ein spezieller Onlinevermittler für private Wohnmobile doch lohnen? Seine Frau erinnerte de Vos an den Urlaubsbekannten Mijnlieff, der sich vielleicht als Geschäftspartner eignete. Dann ging alles sehr schnell. Im Januar 2015 ging die Onlineplattform Goboony in Betrieb: eine Art Airbnb für Wohnmobile, schnell wachsend, mit voraussichtlich 50 bis 60 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr und seit Februar auch in Deutschland aktiv.