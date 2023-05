Aktualisiert am

Ein Staubsauger sollte es sein – zum ersten Geburtstag ihres 2016 gegründeten Unternehmens Temedica wünschte sich Gloria Seibert nichts mehr als dieses Haushaltsgerät von ihren Eltern. Schließlich war das junge Unternehmen damals noch nicht wie heute in der Nachbarschaft von Google & Co. in München angesiedelt, sondern zog von einem 20 Quadratmeter großen Büroraum zum nächsten.

„Der Staubsauger hat irgendeinen Umzug nicht überlebt. Aber mittlerweile haben wir auch eine externe Reinigungsfirma“, sagt Gloria Seibert lachend. Seit den ersten Tagen im elterlichen Wohnzimmer in Moosach im oberbayrischen Landkreis Ebersberg hat sich viel getan. Mittlerweile arbeiten rund 100 Beschäftigte für das Start-up, das sich als Ökosystem für gesundheitsspezifisches Wissen versteht.