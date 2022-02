Ministerium hat nicht zugestimmt : Chip-Zulieferer Globalwafers scheitert mit Übernahme von Siltronic

Deutschland will mehr Investitionen in die Chip-Industrie, verschreckt aber ausländische Investoren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Verkauf von Siltronic nicht rechtzeitig zugestimmt.

Vor einem Jahr rief der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Taiwans Hersteller von Halbleitern zur Hilfe. Sie sollten mehr Mikrochips für die Automobilwirtschaft produzieren, um Produktionsengpässe zu vermeiden. Jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium unter neuer Leitung von Robert Habeck eine 4,4 Milliarden Euro schwere Investition des taiwanischen Unternehmens Globalwafers in Deutschland faktisch scheitern lassen. Globalwafers wollte das deutsche Unternehmen Siltronic AG übernehmen, um seine Präsenz am Standort Europa zu stärken und weiter auszubauen. Beide Unternehmen stellen die dünnen Siliziumscheiben (wafer) her, aus denen Mikrochips produziert werden.

Globalwafers teilte am Dienstag in Taiwan mit, dass die Zustimmung der Bundesregierung bis Ende Januar nicht erteilt worden sei. Damit sei die Frist für das Angebot zur Übernahme der ausstehenden Stammaktien von Siltronic abgelaufen. Schon zuvor hatte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums gesagt, es hätten nicht alle notwendigen Prüfungsschritte im Rahmen der Investitionsprüfung abgeschlossen werden können.

Ausländische Anbieter scheinen nicht willkommen

Das Scheitern der Übernahme wirft ein Schlaglicht auf die Europäische Union, in der über Milliarden an Subventionen zum Aufbau einer eigenen Halbleiterwirtschaft debattiert wird. Ausländische Anbieter wie Globalwafers scheinen dabei nicht willkommen. Das schreckt ab. Die geschäftsführende Vorsitzende von Globalwafers, Doris Hsu, hatte in den vergangenen Tagen schon angedeutet, dass das Unternehmen nach einem Scheitern der Übernahme nun mehr außerhalb Europas investieren könne.

Die Prüfung der Übernahme von Siltronic hatte das Bundeswirtschaftsministerium schon unter Altmaier begonnen und sie unvollendet an die neue Bundesregierung weitergereicht. Der Ruf nach nationaler Souveränität in Branchen wie der Halbleiterindustrie wird durch den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt angetrieben. Die im Zuge der Pandemie entstandene Knappheit an Halbleitern, die nicht nur deutsche Automobilhersteller stark belastet, befeuert die Diskussion weiter. Globalwafers ist mit der gescheiterten Übernahme kein Einzelfall. Auch der Verkauf der britischen Chips-Designschmiede ARM durch Japans Softbank an den amerikanischen Hersteller Nvidia droht nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg an nationalen Sicherheitsbedenken zu scheitern.

Am Dienstag zeigte das taiwanische Unternehmen sich enttäuscht. Globalwafers werde weiterhin eng mit den europäischen Kunden zusammenarbeiten, erklärte Hsu per Pressemitteilung. Viele der Kunden hätten die Übernahme von Siltronic unterstützt. Man wolle die Folgen der Nicht-Entscheidung der deutschen Regierung auf die künftige Investitionsstrategie prüfen, hieß es. In fünf Tagen will das Unternehmen über die „alternative Verwendung der für die Transaktion vorgesehenen Mittel“ informieren.

Globalwafers hatte gegenüber der Bundesregierung argumentiert, dass es kein Aufkäufer deutscher Schlüsseltechnologie, sondern ein starker Partner für die europäische Halbleiterindustrie sei. Mit der Übernahme von Siltronics hätte Globalwafers sein europäisches Standbein weiter gestärkt, was auf Dauer wohl weitere Investitionen nach sich gezogen hätte. Das taiwanische Unternehmen wäre zudem nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum zweitgrößten Anbieter von Siliziumwafern aufgestiegen.

Auf Bundesregierung zugegangen

Um die Bedenken des Bundeswirtschaftsministeriums auszuräumen hatte Hsu der Bundesregierung unter anderem eine „goldene Aktie“ angeboten und Klauseln, um die Übernahme gegebenenfalls rückgängig zu machen. Die monatelange Prüfung nach dem deutschen Außenwirtschaftsrecht auf Aspekte der wirtschaftlichen Sicherheit Deutschlands war die letzte ausstehende Genehmigung, die für die Transaktion noch fehlte. Die Behörden anderer Länder und auch das deutsche Bundeskartellamt hatten der Übernahme schon zugestimmt.

Nachdem die Übernahme nicht zustande gekommen ist, muss Globalwafers nach eigenen Angaben an Siltronics eine Abfindungszahlung von 50 Millionen Euro zahlen. In Anbetracht seiner derzeit soliden Finanzlage seien die Auswirkungen auf Globalwafers begrenzt, teilte das Unternehmen mit. Die rund 56,6 Prozent der Stammaktien von Siltronic, die Globalwafers schon angedient wurden, würden voraussichtlich am 8. Februar an die ursprünglichen Eigentümer zurückgebucht.