Kanzlei Gleiss Lutz : 150.000 Euro Einstiegsgehalt für Wirtschaftsanwälte

Anwälte zieht es dahin, wo sie von ihren Mandanten gebraucht werden. Selbst die vielfachen Videokonferenzen und die teilweise komplett ausgesetzten Dienstreisen haben in den Großkanzleien der persönlichen Beziehung zwischen Mandant und Anwalt nichts anhaben können. „It’s people’s business“, sagen Briten, Amerikaner und längst auch die große Mehrheit deutscher Wirtschaftsanwälte. Ebenjene Nähe zu lukrativen Märkten und Mandaten ist es, die Gleiss Lutz zu ihrem wichtigsten strategischen Projekt der jüngeren Sozietätsgeschichte bewegt. Auf ihrer jährlichen Versammlung beschlossen die Vollpartner der deutschen Top-Kanzlei den Plan, zum Jahresbeginn 2022 ein eigenes Büro in London zu eröffnen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Kanzleiverantwortlichen führen eine ganze Reihe an Gründen für diese Entscheidung auf. Nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU hat es sich bislang gerade nicht bewahrheitet, dass London an Bedeutung für Wirtschaftsunternehmen und die Finanzbranche verliert. Erst vor wenigen Tage kündigte etwa Royal Dutch Shell an, seine komplexe Konzernstruktur aufzulösen und seinen Sitz auf die britische Insel zu verlagern. Zahlreiche Investoren und Private-Equity-Häuser operieren von der Themse aus, Finanzierungen sind überwiegend nach englischem Kreditrecht konzipiert, und die Justiz und die dort ansässigen Schiedsorganisationen sind global anerkannt. Kommt es in Kartellfällen zu Schadenersatzforderungen wegen illegaler Preisabsprachen, einigen sich die Parteien in London.