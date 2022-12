Streit wegen Glasfaser : Der unnötige doppelte Netzausbau der Telekom

Die Fälle häufen sich. In immer mehr Gebieten, in denen bereits ein Glasfasernetz liegt, wird anschließend auch die Deutsche Telekom aktiv und zieht eigene Leitungen bis in die Häuser oder Wohnungen (FTTH). Offizielle Angaben zum Ausmaß des „Überbaus“ gibt es nicht. Aber Theo Weirich hat als Präsident des Bundesverbandes Glasfaseranschluss (Buglas), der rund 160 Unternehmen vertritt, einen guten Überblick. „Das passiert in ganz Deutschland, nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Räumen. Der Überbau ist fast eine Art Generalangriff auf die gesamte Branche“, sagte er der F.A.Z.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Deshalb schlägt der Verband nun in einem Schreiben an Digitalminister Volker Wissing (FDP) Alarm: Als Großaktionär soll die Bundesregierung ihren Einfluss auf die Deutsche Telekom geltend machen, um den Überbau zu stoppen oder wenigstens zu begrenzen. Denn dessen Folgen „gehen zu Lasten der Allgemeinheit und sind am Ende von den Bürgern und Steuerzahlern zu tragen. Hier handelt es sich um ein klassisches Marktversagen“, heißt es in dem Brief, der der F.A.Z. vorliegt.