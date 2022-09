Neue Aufsichtsrätinnen : Glamour und Tech für Porsche

Porsche soll in zwei Wochen an die Börse gehen. Mit neuen Aufsichtsräten erfüllt der Hersteller gerade so die Mindestvorgaben. Ein Familienmitglied muss dafür weichen.

Es geht Schlag auf Schlag in den Vorbereitungen zum Porsche -Börsengang, der in etwa zwei Wochen über die Bühne gehen soll. Nach Quatar hat der Sportwagenhersteller wohl auch den norwegischen Staatsfonds als Investor gewonnen. Am Sonntagabend will der Mutterkonzern Volkswagen außerdem die Preisspanne festlegen, in der er Aktien von Porsche auf den Markt bringen will. Das Grundkapital wurde schon – wie könnte es anders sein? – auf 911 Millionen Aktien festgelegt. Damit spielen die Stuttgarter auf ihren ikonischen Sportwagen an, dessen Ziffernfolge schon für die Telefonnummern des Unternehmens herhalten muss.

Gleichzeitig bereitet sich Porsche auch personell auf die Zeit nach dem Börsengang vor. Bei börsennotierten Unternehmen greifen gesetzliche Vorgaben für den Frauenanteil im Aufsichtsrat. 30 Prozent der Kontrolleure müssen künftig auch in Stuttgart weiblich sein, ein Anteil, den derzeit zwar die Arbeitnehmerseite erfüllt, nicht aber die Kapitalseite.

Sie ist nach dem Abgang von Hiltrud Werner im Frühjahr komplett mit Männern besetzt, die entweder den Familien Porsche und Piëch angehören oder dem Management des bisherigen Alleineigners Volkswagen. Nun kommen Micaela le Divelec Lemmi, Melissa Di Donato und Hauke Stars. Sie sollen Diversität in den Aufsichtsrat bringen und das Gremium mit Kompetenz für Software und Luxusgüter aufladen.

Kritik an der Unternehmensführung

Weichen müssen dafür mit Hans-Peter Porsche und Thomas Schmall-von Westerholt ein Familienmitglied und ein Konzernvertreter, wie die F.A.Z. erfahren hat. Offiziell bekannt gegeben wird das erst am Montag im gesetzlich vorgeschrieben Börsenprospekt. Aufgefüllt wird zudem der vakante Posten, den Hiltrud Werner innehatte. Durch die Neubesetzung will Porsche auch Vorgaben des Corporate Governance Kodex einhalten, eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft mit Re­geln guter Unternehmensführung.

Demnach sollen zwei von Großaktionären un­abhängige Kontrolleure im Aufsichtsrat sitzen, was durch Divelec Lemmi und Di Donato geschieht. Allerdings erfüllt das Unternehmen, das ebenso wie der gesamte VW-Konzern häufig für Governance-Probleme kritisiert wird, nur die Minimalanforderungen. Stars sorgt in der Hinsicht für keine Entlastung, da sie als Vorstandsmitglied von VW nicht unabhängig ist.

Gefragte Tech-Managerin

Immerhin hat sich Porsche mit Di Donato eine der profiliertesten Tech-Managerinnen überhaupt geangelt. Sie ist Chefin des Open-Source-Software-Unternehmens Suse aus Nürnberg, das sie vergangenes Jahr an die Börse brachte – als eine der ersten Frauen überhaupt.

Die New Yorkerin bringt vieles mit, was für Porsche nützlich ist. Sie kennt die Software-Szene und hat einen Draht zu den zigtausenden Open-Source-Programmierern, auf deren Arbeit das Geschäftsmodell von Suse beruht.

Di Donato hat in leitenden Funktionen für SAP, Salesforce, IBM, PwC und Oracle gearbeitet. Gerade in der aktuellen Phase, in der VW und Porsche an neuen Architekturen für ihre Auto-Software der Zukunft feilen, sind das Kompetenzen, die durchaus zählen. Mit der Programmiersparte Cariad des VW-Konzerns hatte es rund um das Thema zuletzt heftige Turbulenzen gegeben.

Die gebürtige Amerikanerin, die Glamour ausstrahlt und sich mal als „Nerd in High Heels“ bezeichnet hat, macht sich außerdem in diversen Initiativen und Stiftungen für die Förderung von Frauen und Mädchen stark. Auch das ist ein Feld, auf dem Porsche Nachholbedarf hat. Bisher ist in dem siebenköpfigen Vorstand des Un­ternehmens mit Beschaffungschefin Barbara Frenkel nur eine Frau vertreten.

Die Luxusbeauftragte

Divelec Lemmi wiederum ist eine erfahrene Managerin der Luxusbranche, die bei Porsche aber wohl nicht nur auf Stilfragen achten will. Die Italienerin hat in Florenz Wirtschaft studiert und arbeitete mehrere Jahre für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, bevor sie 1998 zum Gucci-Konzern kam. Dort brachte sie es bis zum Finanzvorstand und zur exekutiven Vize-präsidentin. Zusätzlich leitete sie den florentinischen Porzellanhersteller Richard Ginori, der wie Gucci zum französischen Kering-Konzern gehört.

Anschließend wechselte sie zum italienischen Schuh- und Modehersteller Salvatore Ferragamo, wo ihre Amtszeit allerdings vor einem Jahr abrupt endete. Divelec Lemmi musste dem von Burberry kommenden Marco Gobbetti Platz machen, einem Schwergewicht der Branche. Sie verließ Ferragamo sogar drei Monate vor Gobbettis Eintreffen und er­hielt für die vorzeitige Vertragsablösung eine Abschlagszahlung von 1,9 Millionen Euro. Seitdem ist sie unter anderem als Verwaltungsratsmitglied beim Kaffeemaschinen-Hersteller De’Longhi und beim Flughafen Rom tätig.

Die dritte Frau, Hauke Stars, sitzt seit dem Frühjahr im Vorstand des VW-Konzerns. Dort kümmert sie sich um die IT-Systeme, ein Feld, auf dem sie im technischen Flickenteppich des globalen Autoriesen für mehr Effizienz und Einheitlichkeit sorgen soll. Mit Blick auf Porsche kann das eine gewisse Brisanz entfalten. Denn in Stuttgart gilt es, nach dem Börsengang eine Balance zwischen Unabhängigkeit vom Mutterkonzern zu finden und gleichzeitig Synergien und einheitliche Lösungen aufrechtzuerhalten.

Die Informatikerin und frü­here Managerin von Bertelsmann und der Deutschen Börse AG sitzt gleichzeitig an weiteren Schaltstellen für die zukünftige Aufstellung von VW. Im Aufsichtsrat von Cariad hat sie ein Auge auf die Auto-Software, außerdem ist sie Kontrolleurin der konzerneigenen Batteriegesellschaft Powerco.

Beides sind Unternehmen, die Querschnittsaufgaben für alle Konzernmarken wahrnehmen sollen, auch für Porsche. Stars Berufung nach Stuttgart deutet damit auf eine weitere Dimension der Neuordnung des dortigen Aufsichtsrats hin. Nicht nur Kompetenz und Proporz spielen eine Rolle, es geht auch darum, das komplizierte Macht- und Interessengefüge immer wieder neu auszutarieren.