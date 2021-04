Fabrik in Grünheide : Tesla nutzt die Überholspur

Geht es nur noch um wenige Tage oder um mehrere Wochen? Fakt ist: Noch immer hat das brandenburgische Landesumweltamt die finale Genehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide nicht erteilt. Eigentlich sollte das Vorzeigeprojekt von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schon im vergangenen Sommer grünes Licht bekommen. Doch es wurde Herbst, Winter und inzwischen Frühling. Auch der zuletzt genannte Termin – bis Ende März – verstrich, ohne dass etwas geschah.

Auf der Baustelle am Rand der A10 südöstlich von Berlin ist davon allerdings wenig zu spüren. Die Fabrikhallen stehen längst, der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Tesla-Fans, die mit ihren Drohnen die Baufortschritte akribisch dokumentieren, sichteten zuletzt, wie Kräne der Marke Bang und Roboter von Dürr angeliefert wurden. Fotos deuten darauf hin, dass auch schon die ersten Schreibtische in den Büroetagen stehen. Kurzum: Alles sieht danach aus, als ob der ambitionierte Zeitplan des amerikanischen Elektroautoherstellers weiter steht. Demnach soll die Produktion in Grünheide im Juli starten, 12.000 Mitarbeiter sollen dann eine halbe Million Elektroautos im Jahr fertigen.