Die am Mittwoch startende Vivatech wird immer größer – und zieht prominente Konzernvertreter aus aller Welt an. Selbst Elon Musk schaut vorbei. Doch viele Start-ups sind in Sorge.

Es will schon etwas heißen, wenn selbst Elon Musk vorbeischaut: Wenige Tage vor dem Start der jährlich stattfindenden Pariser Technologiemesse Vivatech kündigten die Veranstalter in einem „Breaking News“ betitelten Kommuniqué an, dass diesmal auch der Tesla -Chef zu den Besuchern zählt – nachdem schon im vergangenen Jahr mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein prominenter ausländischer Gast anwesend war, wenn auch nur digital per Videoschalte.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Musk wird sich demnach den Fragen von Maurice Lévy stellen, Aufsichtsratschef der französischen Werbeagentur Publicis Groupe , die die Vivatech 2016 zusammen mit der Medienholding Les Echos-Le Parisien des Luxusgütermilliardärs Bernard Arnault gegründet hat. Anschließend ist ein gemeinsamer Besuch der Messe geplant. Ebenfalls dabei sein soll Marc Benioff, Chef und Mitgründer des amerikanischen Softwarekonzerns und SAP-Konkurrenten Salesforce. Geplant ist, dass auch er sich auf einem Podium Lévys Fragen stellt. Ob Musks Besuch in Verbindung steht mit Investitionen in Frankreich, die er bei seinem jüngsten Parisbesuch öffentlich in Erwägung gezogen hat, ist ungewiss.