Der Gesundheitskonzern Fresenius geht die seit rund zwei Jahren diskutierte Vereinfachung seiner Konzernstruktur jetzt ganz offiziell an. Nun würden die strategischen Weichen dafür gestellt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in einer Presseerklärung mit. Im Mittelpunkt steht die auf Dialyse spezialisierte Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care , die wie Fresenius im Leitwerteindex Dax notiert ist und an der der Mutterkonzern 32 Prozent hält. Sie soll dekonsolidiert, also aus dem Fresenius-Rechenwerk herausgenommen und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Der Schritt muss von einer außerordentlichen Hauptversammlung im Juli abgesegnet werden. Die Probleme von FMC hatten Fresenius schon im vergangenen Jahr mehrfach zu einer Korrektur der Prognosen gezwungen. Dem Blutwäscheanbieter machen ein Mangel an Pflegekräften in Amerika, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen. Zudem starben viele Dialysepatienten an Covid-19.

Die veränderte Firmenstruktur ermögliche eine klare Fokussierung auf Therapien zur integrierten Patientenversorgung über die drei Plattformen Biopharma, Medtech und Care Provision, teilte Fresenius weiter mit. Ziel sei eine Steigerung der Profitabilität und ein konsequentes Portfoliomanagement. Darüber hinaus intensiviere Fresenius die laufenden Programme für Produktivitätsverbesserungen. Man werde hier von 2025 an jährlich rund eine Milliarde Euro einsparen.

Mehr zum Thema 1/

„Dies ist eine Zäsur für Fresenius“, kommentierte Fresenius-Vorstandschef Michael Sen die angekündigten Schritte und fügte hinzu: „Die neue Struktur hat für beide Unternehmen enorme Vorteile.“ Die Fresenius-Bereiche Kabi (Medikamente) und Helios sollen künftig als sogenannte Operating Companies im Mittelpunkt der Neugestaltung des Konzerns stehen. Sie deckten systemkritische Bereiche des Gesundheitswesens ab und seien auf Wertsteigerung und profitables Wachstum ausgerichtet, hieß es.