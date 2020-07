Gespräch mit Pat Gelsinger : „Covid hat einen fast schon dramatischen Wandel angestoßen“

Aktualisiert am

Die Corona-Krise hat die Welt und die Industrie verändert und der IT-Branche einen kräftigen Schub gebracht.

Ja, manchmal braucht es eine Dekade, um eine Woche Fortschritt zu erreichen. Manchmal braucht es eine Woche für eine Dekade Fortschritt. Covid hat da einen fast schon dramatisch zu nennenden Wandel angestoßen.

Inwiefern?

Die Pandemie, so schlimm sie ist, hat das Geschäft der IT-Industrie geradezu rasant beschleunigt. Praktisch über Nacht musste das bisherige Bildungs- und Schulsystem auf den Kopf gestellt werden, auch das Gesundheitssystem und Banking. In vielen dieser Bereiche gab es vorher kaum Arbeit von zu Hause aus. Früher waren es einige hundert, heute sind es Zehntausende, die remote arbeiten. Da ist es entscheidend, die Geräte in der Ferne managen und sichern zu können. Das können wir. Und auch unsere Clouddienste werden stark nachgefragt. Das Geschäft ist um 100 Prozent gewachsen.