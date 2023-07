Aktualisiert am

Geschäfte in Russland : Kiew nennt Unilever „Kriegssponsor“

Der Konsumgüterhersteller verkauft weiter Eis und Seife in Russland und zahlte dort 2022 angeblich 330 Millionen Dollar Steuern. Unilever nennt einen Ausstieg „nicht ganz einfach“.

Die Ukraine hat den britischen Konzern Unilever auf ihrer Liste „internationaler Kriegssponsoren“ gesetzt, weil der Konsumgüterhersteller weiterhin in größerem Stil in Russland Geschäfte mache. Unilever, bekannt etwa für Magnum-, Cornetto-Eis und Dove-Seife, hat zwar nach eigenen Angaben Import- und Exportgeschäfte mit Russland eingestellt, verkauft aber weiterhin dort hergestellte Markenprodukte. Die ukrainische staatliche „Agentur für Korruptionsvermeidung“ begründete die Klassifizierung als Kriegssponsor damit, dass Unilevers Präsenz in Russland und seine „signifikanten Steuerzahlungen“ zu Russlands Krieg gegen die Ukraine beitrügen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Auf der Liste der „Kriegssponsoren“ stehen neben acht chinesischen Großunternehmen auch westliche Firmen wie der amerikanische Süßigkeitenhersteller Mondelez, der französische Kosmetikproduzent Yves Rocher, die österreichische Raiffeisen Bank International, der deutsche Großhandelskonzern Metro, der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble und der britische Papierhersteller Mondi. Fünf griechische Reedereiunternehmen sind temporär suspendiert von der Liste, während sie mit der EU-Kommission verhandeln.