Microsoft macht Zugeständnisse, um die Übernahme von Activision in Brüssel durch zu bringen. Reichen die, um die EU-Wettbewerbshüter gnädig zu stimmen?

Im Visier der Kartellwächter: Ein Werbeplakat für „Call of Duty“, das Aushängeschild des Gamingkonzerns Activision Bild: AP

Brad Smith, der seit Jahrzehnten im Kampf mit den Kartellbehörden auf der ganzen Welt gestählte Präsident und „Chefjurist“ von Microsoft, war am Dienstagabend ganz begeistert von der Großzügigkeit seines Unternehmens. „Weitreichende Zugeständnisse“ habe der amerikanische Softwarekonzern im EU-Fusionskontrollverfahren zur Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard gemacht, sagte Smith nach einer ganztägigen Anhörung der von dem Vorhaben betroffenen Unternehmen in der EU-Kommission in Brüssel.

Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte im November eine vertiefte Prüfung des mit knapp 69 Milliarden Dollar bei Weitem größten Übernahmevorhabens in Microsofts Geschichte eingeleitet, weil sie Bedenken wegen der Wettbewerbsfolgen hat. Auch die amerikanischen und britischen Kartellbehörden sehen die geplante Fusion kritisch.