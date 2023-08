Die 250 Menschen im Saal singen „Happy Birthday“. Gleich drei Personen haben nämlich an diesem schwülen Mittwoch im Juli Geburtstag, zwei davon sind Zwillinge. Um keinen der Namen in die Strophen quetschen zu müssen, wird das Lied den „lieben Azubis“ gewidmet – alle trällern mit, während zwei Jungs und ein Mädchen ihre Geschenke von der angeleuchteten Bühne abholen. Die Stimmung ist heiter.

Nur bedruckte T-Shirts erinnern in diesem Moment an den Grund für das Treffen im Kursaal von Bad Mergentheim in Baden-Württemberg: Auf einigen Rücken steht in roten Großbuchstaben „Ausbildung. Mit Zukunft.“ Würth Industrie Service hat alle Auszubildenden, Ausbilder, Praktikumsbetreuer, Praktikanten und Werkstudenten zur jährlichen Ausbildungskonferenz eingeladen. Es geht um die aktuelle Unternehmenssituation und um den Blick in die Zukunft. Wo steht der Schraubenkonzern Würth, wo will er hin – und welche Rolle spielt die heranwachsende Generation dabei? Dieses Jahr wird auf der Konferenz der Frage nachgegangen, wie die Generation Z tickt: und wie Führungskräfte sie besser verstehen können.

„Wir haben gemerkt, dass die Azubis sich verändern“, sagt Monja Melzer, die Ausbildungsleiterin von Würth Industrie Service, in einer Pause vor dem Konferenzraum. Sie äußerten mehr ihre Meinung, hinterfragten viel und verweigerten Aufgaben, für die sie sich nicht zuständig fühlten. Das ist laut Melzer auch gut so, denn die Vorstellungen der Auszubildenden sind dadurch klarer geworden. Außerdem habe die Ausbildungsleiterin Verständnis, dass Mehrarbeit nicht immer in Ordnung sei und nicht alle Aufgaben in die Kompetenz jedes Auszubildenden fielen.

„Aber es ist auch herausfordernder und zeitintensiver für uns.“ Schließlich gehe es immer um eine Kompromisssuche – und der Weg dahin ist oftmals lang. Verständnis für die andere Seite brauchten alle. Durch die Konferenz soll die jüngere Generation mehr ins Gespräch mit den Leitern kommen, so die Hoffnung. Die direkte Kommunikation werde ohnehin deutlich zunehmen: Und Melzer will nicht erst von Berufschullehrern erfahren, wenn Auszubildende Schwierigkeiten haben oder unzufrieden sind.

Würth hat die Ausbildungsplätze gefüllt – so soll es auch bleiben

Diese Schwierigkeiten haben zugenommen, denn Berufseinsteiger der sogenannten Generation Z – der von 1995 bis 2010 Geborenen – stellen mehr Anforderungen an ihre Arbeitgeber. Manche nennen sie deshalb faul, undankbar, unrealistisch. Andere sagen, dass sie eine Chance sind. Ronja Ebeling zum Beispiel – sie berät Unternehmen, um attraktiver für Nachwuchs zu werden. Das müssen sie auch, denn der Arbeitskräftemangel macht den Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Würth hat die Ausbildungsplätze gefüllt, so soll es aber auch bleiben. Ebeling ist in Bad Mergentheim, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln.

Sie fängt ihren Vortrag ungewöhnlich an: mit ihrem Alter. Ebeling ist 1996 geboren, gehört also zur Generation Z. Während Führungskräfte von Würth eben noch in Blazer und Kleid auf der Bühne standen, bringt Ebeling eine andere Dynamik mit. Sie trägt eine weite Hose, Tanktop, Turnschuhe – wie die meisten im Publikum. „Meine Aufgabe ist es, die Fronten weniger verhärten zu lassen“, sagt Ebeling in ihr Headsetmikrofon, nachdem sie typische Arbeitsweisen der verschiedenen Generationen beschrieben hat. Noch nie seien vier Generationen gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt gewesen, von den Babyboomern bis zu der Generation Z. Dadurch gebe es viel Konfliktpotential.