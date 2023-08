Die 250 Menschen im Saal singen „Happy Birthday“. Gleich drei Personen haben nämlich an diesem schwülen Mittwoch im Juli Geburtstag, zwei davon sind Zwillinge. Um keinen der Namen in die Strophen quetschen zu müssen, wird das Lied den „lieben Azubis“ gewidmet – alle trällern mit, während zwei Jungs und ein Mädchen ihre Geschenke von der angeleuchteten Bühne abholen. Die Stimmung ist heiter.

Nur bedruckte T-Shirts erinnern in diesem Moment an den Grund für das Treffen im Kursaal von Bad Mergentheim in Baden-Württemberg: Auf einigen Rücken steht in roten Großbuchstaben „Ausbildung. Mit Zukunft.“ Würth Industrie Service hat alle Auszubildenden, Ausbilder, Praktikumsbetreuer, Praktikanten und Werkstudenten zur jährlichen Ausbildungskonferenz eingeladen. Es geht um die aktuelle Unternehmenssituation und um den Blick in die Zukunft. Wo steht der Schraubenkonzern Würth, wo will er hin – und welche Rolle spielt die heranwachsende Generation dabei? Dieses Jahr wird auf der Konferenz der Frage nachgegangen, wie die Generation Z tickt: und wie Führungskräfte sie besser verstehen können.