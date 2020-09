Genehmigung erteilt : Amazon will Zustellung per Drohne testen

Amazon will Zustellung per Drohne testen

Amazon will in den Vereinigten Staaten die Paketlieferung per Drohne testen. Die Luftfahrtbehörde FAA stellte dem Versandhändler die entsprechende Genehmigung aus, wie sie am Montag mitteilte. Amazon teilte mit, die Genehmigung sei ein „wichtiger Schritt“, schränkte zugleich aber ein, dass es sich zunächst um Tests handele und machte keine Angaben, wie lange es tatsächlich dauern könnte, bis Pakete regulär nach Hause geliefert werden.

Der Versandhändler arbeitet seit Jahren daran, Pakete bald per Drohne liefern zu können. Im Dezember 2013 sagte Amazon-Gründer Jeff Bezos in einem Fernsehinterview, Drohnen würden innerhalb von fünf Jahren zu Kunden nach Hause fliegen.

Im vergangenen Jahr stellte Amazon selbstfliegende elektrische Drohnen vor, die etwa 2,2 Kilogramm transportieren können und Waren innerhalb von 30 Minuten im Garten von Kunden abliefern sollen. Damals hieß es von Amazon, dies werde „innerhalb von Monaten“ Realität, doch sind seitdem mehr als 14 Monate vergangen.

Der in Seattle ansässige Onlinehändler Amazon ist der dritte Drohnenlieferant, der von der FAA die Genehmigung bekommt. Der Paketzusteller UPS und eine zu Google gehörende Firma erhielten sie vergangenes Jahr.