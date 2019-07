Neue Quartalszahlen : Milliardenstrafe belastet Gewinn von Facebook

Die am Mittwoch von der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC verkündete Geldstrafe hat den Gewinn von Facebook im vergangenen Quartal erheblich belastet. In dem Vergleich mit der FTC hat das soziale Netzwerk einer Zahlung von fünf Milliarden Dollar sowie einer verstärkten Aufsicht im Unternehmen zugestimmt. Wegen der sich abzeichnenden Strafe hatte Facebook schon für das erste Quartal einen Aufwand von drei Milliarden Dollar verbucht, die verbleibenden zwei Milliarden Dollar wurden nun für die vergangenen drei Monate berücksichtigt. Daneben gab es weitere Sonderaufwendungen von 1,1 Milliarden Dollar, die Facebook mit der Veränderung von Steuerregeln begründete.

All das führte dazu, dass der Nettogewinn im zweiten Quartal um 49 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar sank. Der Gewinn je Aktie vor Sonderposten von 1,99 Dollar war aber um 11 Cent besser als erwartet. Außerdem konnte Facebook seinen Umsatz um 28 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar ausbauen, Analysten hatten im Schnitt mit 16,5 Milliarden Dollar gerechnet. An der Börse wurden die Zahlen zunächst positiv gewertet, der Aktienkurs legte im nachbörslichen Handel leicht zu.

Internetkonzernen drohen kartellrechtliche Untersuchungen

In der Auseinandersetzung mit der FTC war es um Datenaffären gegangen, etwa den Missbrauch von Facebook-Informationen, in den das britische Unternehmen Cambridge Analytica verwickelt war. Im Zusammenhang damit verkündete Facebook am Mittwoch einen separaten Vergleich mit der Börsenaufsicht SEC, der mit der Zahlung von 100 Millionen Dollar verbunden ist. Die Ermittlungen der SEC drehten sich um die Kommunikation von Facebook rund um die Cambridge-Analytica-Affäre. Jenseits von Datenschutzfragen wird Facebook auch wegen seiner Marktposition verstärkt ins Visier genommen. Im Quartalsbericht heißt es, dass Unternehmen im Juni von der FTC informiert worden sei, dass die Behörde auch kartellrechtliche Untersuchungen begonnen habe. In dieser Woche wurde außerdem bekannt, dass unabhängig davon auch das amerikanische Justizministerium die führenden Online-Plattformen des Landes auf etwaige Wettbewerbsverstöße hin prüfen will. Dies dürfte neben Facebook auch Unternehmen wie Google und Amazon umfassen.

Trotz der vielen Affären und Negativschlagzeilen scheinen die Nutzer Facebook weiter treu zu bleiben. Die Zahl der Mitglieder, die Dienst mindestens einmal im Monat aufrufen, stieg in den vergangenen drei Monaten von 2,38 Milliarden auf 2,41 Milliarden, die Zahl der täglichen Nutzer erhöhte sich von 1,56 Milliarden auf 1,59 Milliarden. In Europa stagnierte dieser Nutzerkennziffer allerdings bei 286 Millionen. Auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt gab es einen leichten Zuwachs von 186 Millionen auf 187 Millionen.