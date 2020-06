Unterstützung aus Europa : Geld für deutsche Impfstoff-Hoffnung

Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech erhält für die Entwicklung einer Corona-Impfung Hilfe aus Europa. Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt dem an der Nasdaq notierten Unternehmen einen Kredit von bis zu 100 Millionen Euro zur Entwicklung und zur Ausweitung der Produktion für das Impfstoffprogramm BNT 162, wie das Institut und das Mainzer Biotech-Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Gelder werden demnach in zwei Tranchen je 50 Millionen Euro gezahlt und sind an bestimmte erfolgsabhängige Meilensteine angelehnt, hieß es weiter.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Finanzierungszusage durch die EIB werde Biontech dabei unterstützen, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen, um eine „globale Versorgung“ sicherzustellen, sagte Biontech-Vorstandsmitglied Sierk Poetting. Biontech-Gründer Ugur Sahin hatte im Gespräch mit der F.A.Z. schon Mitte März betont, dass es sich um eine globale Herausforderung handle: „Es gibt gar keine Diskussion, ob eine Impfung nur für China, Deutschland oder Amerika zur Verfügung steht.“ In den vergangenen Wochen sind immer wieder Auseinandersetzungen entbrannt, da sich insbesondere Amerika mit der finanziellen Förderung einzelner Unternehmen frühzeitig Kapazitäten für die Versorgung der eigenen Bevölkerung sichern will.

Erste klinische Daten spätestens Anfang Juli erwartet

Das Mainzer Unternehmen arbeitet für die Entwicklung einer Corona-Impfung mit Pfizer in Amerika und Fosun in China zusammen. Seit Ende April laufen hierzulande erste klinische Tests, seit einigen Wochen auch in Amerika. Spätestens Anfang Juli sollen die ersten Daten veröffentlicht werden. Biontech setzt technologisch dabei auf „mRNA“, also die Botenstoffe, die für die Kommunikation zwischen den Zellen zuständig sind.

Es ist im Übrigen nicht das erste gemeinsame Projekt zwischen der EIB und Biontech. Im vergangenen Dezember hat das Institut schon Entwicklungen im Krebsbereich unterstützt.