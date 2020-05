Milliardenhilfe : Gegenwind für die Lufthansa-Rettung

In den staatlichen Rettungsverhandlungen für die Deutsche Lufthansa kommt scharfer Gegenwind aus Brüssel. Die EU-Kommission will die Freigabe des deutschen 9-Milliarden-Euro-Hilfspaket an Bedingungen knüpfen. Die einschneidenste ist nach F.A.Z.-Informationen, dass der Konzern zur Abgabe von Start- und Landesrechten in Frankfurt und München gezwungen werden soll.

Das könnte Lufthansa, deren Geschäft auch auf Umsteigerverkehren über die beiden Drehkreuze beruht, empfindlich treffen. Während es in den Verhandlungen über das Rettungspaket auch Dissens zwischen Konzern und Bund gab, dürften nun beide dem Begehren aus Brüssel geschlossen entgegen treten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte dem Vernehmen nach im Parteipräsidium einen „harten Kampf“ an.

Mit dem Verlangen aus Brüssel steht nun eine weitere Hürde auf dem Weg zur Stützung von Europas größten Luftfahrtkonzern. Schon in Deutschland hatte das Hilfspaket für Streit in der Regierungskoalition gesorgt, doch am Montag verkündeten Konzern und Regierung eine Einigung.

Der Ausschuss des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) stimmte einem Paket zu, das auch der Lufthansa-Vorstand befürwortet. Es sieht vor, dass der WSF über neue Aktien einen Anteil von 20 Prozent am Konzern erhält, je Aktie zahlt der Fonds 2,56 Euro, so dass Lufthansa rund 300 Millionen Euro zufließen.

Die Regierung erhält zwei Aufsichtsrats-Mandate

Über eine stille Einlage soll der Konzern bis zu 4,7 Milliarden Euro erhalten, dazu kommt eine stille Beteiligung über rund eine Milliarde Euro, die 5 Prozent der Anteile entspricht, aber nur unter bestimmten Bedingungen in Aktien gewandelt werden kann – etwa im Falle einer versuchten Übernahme oder bei Nichtzahlung des Coupons. 3 Milliarden Euro kommen aus einem Konsortialkredit der KfW-Bank.

Die Bundesregierung erhält im Aufsichtsrat zwei Mandate, die aber nicht mit Politikern, sondern Fachleuten besetzt werden sollen. Der Konzern sei vor der Corona-Krise gesund, profitabel und mit einer guten Perspektive ausgestattet gewesen. Aus der SPD kam zuvor die Forderung, der Bund solle eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Aktie halten, Unionspolitiker hatten sich dagegen ausgesprochen.

Die EU-Kommission wies den Vorwurf zurück, Deutschland und Lufthansa würden durch Auflagen aus Brüssel benachteiligt. Sie verweist auf die Corona-Beihilferegeln für die Rekapitalisierung von Unternehmen, an denen sich der Staat beteiligt. Darin sind „zusätzliche Maßnahmen“ zur Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen vorgeschrieben, wenn ein Unternehmen mit erheblicher Marktmacht Kapitalspritzen von mehr als 250 Millionen Euro erhält.

Bouffier: „Schaden dem Luftverkehrsstandort Deutschland“

Nach Angaben der EU-Behörde entfielen etwa 6 Milliarden Euro aus dem Hilfspaket auf Kapitalspritzen, an der Marktmacht der Airline bestehe ohnehin kein Zweifel. Die „zusätzlichen Maßnahmen“ sollen Auflagen ähneln, die die Kommission bei Zusammenschlüssen von Unternehmen mit Marktmacht verhängt. Für Airlines bedeutet das die Abgabe von Start- und Landerechten.

Volker Bouffier, CDU-Ministerpräsident im Lufthansa-Heimatbundesland Hessen, kritisierte, die Forderungen seien „sachfremd und schaden dem Luftverkehrsstandort Deutschland“. Er rief auf, mit allen Mitteln „zu versuchen, dass das wichtige internationale Luftverkehrsdrehkreuz Frankfurt nicht eingeschränkt wird“.

Laut Kommission hat Deutschland das Lufthansa-Paket noch nicht in Brüssel angemeldet. Die EU-Behörde hatte vor zwei Monaten erheblich gelockerte Sonderregeln für die Corona-Krise erlassen. Diese Bestimmungen gelten aber nur für staatliche Kredite. Die Kommission hat sie vor zwei Wochen um spezielle Regeln für staatliche Beteiligungen ergänzt.

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte dazu in der F.A.Z., solche Teilverstaatlichungen müsse sich die Kommission genauer ansehen als die in der Krise gängigen staatlichen Kredite. „Das ist eine erheblich schwerer wiegende Wettbewerbsverfälschung“, sagte Vestager.

Der Berliner Vorwurf, Brüssel habe die Hilfen für Air France, SAS und Finnair großzügiger gehandhabt, geht nach Kommissionsangaben ins Leere, weil es sich bei den Hilfen um Kredite handelt. Falls sich der französische Staat bei Air France noch stärker engagiert als bisher, müsste die Kommission diese zusätzliche Staatsbeteiligung neu prüfen. Für den Staatseinstieg bei Lufthansa gilt ferner, dass die Gesellschaft keine Dividenden und Boni zahlen darf, solange der Staat sich nicht wieder zurückgezogen hat.

Das Verhältnis zwischen Lufthansa und EU-Kommssion dürfte aus der Zeit nach der Air-Berlin-Insolvenz belastet sein. Der hiesige Marktführer wollte einen größeren Teil des Konkurrenten mit der Tochtergesellschaft Niki übernehmen, scheiterte aber an Bedenken in Brüssel. Über den österreichischen Unternehmen Niki Lauda gelangte die Gesellschaft unter dem Namen Laudamotion letztlich zu Ryanair, die wegen der Krise und eines Tarifstreits nun die Heimatbasis in Wien schließen will.