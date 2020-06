Spenden der Musikindustrie : Mehr als nur ein Hashtag gegen Rassismus

„Niemand profitiert so sehr von Black Music wie die Labels und Streamingdienste“, schrieb der kanadische Rap-Superstar The Weeknd am Dienstag in einem Appell an die Musikbranche. Er selbst habe gestern gespendet und fordere seine Partner in der Industrie nun auf, es ihm gleich zu tun. Am Montag hatte der Rapper, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, verkündet, insgesamt 500.000 Dollar verschiedenen Organisationen zukommen zu lassen, die sich für den Kampf gegen Rassismus und für die Rechte von Afroamerikanern einsetzen.

Tesfaye veröffentlichte seinen Aufruf am „Blackout Tuesday“, eine ursprünglich von den Afroamerikanerinnen Brianna Agyemang und Jamila Thomas initiierte Protestaktion. Ihr Ziel war, nach dem Tod von George Floyd ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. Agyemang arbeitet bei dem zu Apple gehörenden Musik-Unternehmen Platoon, Thomas beim Warner-Label Atlantic Records.

Getreu dem ursprünglichen Motto „#TheShowMustBePaused“ stellte die Branche einen Tag lang sämtliche Marketingaktivitäten auf ihren Kanälen ein. Einige Labels verschoben zudem Veröffentlichungen, der Streamingdienst Spotify fügte Schweigeminuten in seine Playlists ein. Die Aktion verbreitete sich auch außerhalb der Musikindustrie rasant. Unzählige Nutzer posteten in den diversen sozialen Medien bloß ein schwarzes Bild – teils versehen mit Statements und Links zu gemeinnützigen Organisationen, Petitionen oder Spendenkampagnen.

Neben The Weeknd kam auch von Produzent Kenny Beats oder Lil Nas X die Aufforderung, mehr zu tun, als bloß ein Zeichen über die Social Media-Kanäle zu setzen. Schon im Ursprungsstatement von Agyemang und Thomas war etwa die Rede davon, der Branche ihre Verantwortung aufzuzeigen. Es sei die Verpflichtung der Musikunternehmen, die schwarzen Gemeinden zu schützen und zu stärken, da die sie „unverhältnismäßig reich“ gemacht hätten – und zwar auf „messbare und transparente Weise“.

Viele Labels kündigen Spenden an

Tatsächlich kündigte beispielsweise das zur Universal Music Group gehörende Label Interscope, auf dem zum Beispiel Billie Eilish oder Lady Gaga Alben veröffentlicht haben, schon am 31. Mai Spenden an verschiedene Organisationen an. Eine Summe wurde nicht genannt. Diverse andere Labels und Akteure aus der Branche folgten im Laufe dieser Woche. Sony Music und Spotify erklärten etwa, Spenden von ihren Mitarbeitern aufzustocken. Auch von Amazon Music hieß es auf dem Kurznachrichtendienst, man wolle Organisationen finanziell unterstützen, die gegen Rassenungleichheit ankämpfen.

Die Musikplattform Bandcamp teilte mit, künftig zu jedem 19. eines Monats sämtliche an diesem Tag erzielten Einkünfte an die Bürgerrechtsorganisation NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) abzutreten. Am 19. Juni wird an das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten im Jahr 1865 erinnert.

Warner will 100-Millionen-Fonds auflegen

Der Geschäftsführer der Universal Music Group, Lucian Grainge, verkündete derweil in einer Nachricht an die Belegschaft, die Einsetzung einer unternehmensinternen „Task Force“. Diese solle dazu beitragen, „unsere Anstrengungen in Bereichen wie Integration und sozialer Gerechtigkeit zu forcieren“. Für das meiste Aufsehen sorgte allerdings wohl Warner Music.

Das nach Sony Music und Branchenprimus Universal Music Group drittgrößte der sogenannten Major-Label hatte die Bekanntgabe der Details über seinen Börsengang wegen des „Blackout Tuesdays“ verschoben. Die Rückkehr an die Börse folgte am Mittwoch. Sie wurde begleitet von der Ankündigung, einen 100 Millionen Dollar schweren Fonds auflegen zu wollen, „um wohltätige Zwecke in Verbindung mit der Musikindustrie sowie soziale Gerechtigkeit und Kampagnen gegen Gewalt und Rassismus“ zu unterstützen. Finanziert werden soll der Fonds vom Unternehmen und der Stiftung des Oligarchen Leonard „Len“ Blavatnik, der über seine Beteiligungsgesellschaft Access Industries den Musikkonzern kontrolliert.

Viele Labels und Unternehmen betonen, weitere Aktionen und gegebenenfalls Spenden folgen zu lassen. Die Initatorinnen von „#TheShowMustBePaused“ posteten noch am Dienstag: „Ihr habt gerade den ersten Akt erlebt.“