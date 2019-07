Gefeierte Musikvideo-App : Gefährdet Tiktok Kinder?

Aktualisiert am

Mangelnde Sicherheit, Bedenken bei Jugend- und Datenschutz: Jetzt untersucht die Britische Datenschutzbehörde das beliebte Handyprogramm. Auch in Deutschland läuft eine Prüfung.

Wer kürzlich mal geschaut hat, welche Anwendungen Kinder auf eigenen Smartphones nutzen, ist möglicherweise auf eine App mit einer weiß-pinkfarbenen Musiknote auf schwarzem Grund gestoßen: Tiktok. Die App aus China ist seit einiger Zeit auf deutschen Schulhöfen schwer angesagt, insbesondere unter Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren ist sie beliebt. Tiktok ist eine Plattform, auf die man Handyvideos im Hochformat hochladen kann und sie mit Freunden – und der ganzen Welt – teilt. Die Vorgänger-App „musical.ly“ war vor allem für sogenannte Lipsync-Videos bekannt, in denen Nutzer zu einem eingespielten Musiktitel nur die Lippen bewegen und tanzen, statt selbst zu singen. Rund 4,1 Millionen Nutzer hat Tiktok nach neuesten Angaben in Deutschland. Schüler als Zielgruppe gibt es 8,3 Millionen in Deutschland. Auf der ganzen Welt sollen es 680 Millionen monatlich aktive Nutzer sein.

Zu den „Superstars“ der Plattform zählen bislang vor allem die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena, die im Alter von 13 Jahren begonnen haben, Videoclips für Tiktok zu produzieren und inzwischen gefragte Influencerinnen sind. Im April gaben die beiden inzwischen 16 Jahre alten Jugendlichen ihren Rückzug von Tiktok bekannt – auch wegen Sicherheitsbedenken.

Schwierigkeiten könnte Tiktok vor allem deshalb bekommen, weil die App gerade unter jüngeren Jugendlichen und Kindern beliebt ist. Wie die oberste britische Datenschutzbeauftragte Elizabeth Denham am Dienstag in London sagte, prüfe ihre Behörde ICO, ob Tiktok Kinder auf seiner Plattform ausreichend vor gefährdenden Inhalten und Kommentaren schütze und die Daten seiner jungen Nutzer rechtmäßig erhebe. Denham sagte in einem Parlamentsausschuss, einer der Kernpunkte der Untersuchung sei, dass jeder auf Tiktok jedem anderem Nutzer Nachrichten schicken könne. Kinder liefen somit Gefahr, von Erwachsenen auf jugendgefährdende Weise angesprochen zu werden. „Es besteht keine Frage, dass eine App wie diese ein Magnet für Pädophile ist“, sagte der britische Internetfachmann und Regierungsberater John Carr.

Die Untersuchung laufe seit Februar, sagte Durham weiter. Auslöser sei eine Strafe der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC gewesen. Die hatte Tiktok auferlegt, 5,7 Millionen Dollar zu zahlen, weil die App nach Behördensicht illegal persönliche Daten von Kindern unter 13 Jahren gesammelt hatte. Nach amerikanischem Recht hätten deren Eltern zustimmen müssen, dass die Jugendlichen sich Tiktok-Nutzerkonten anlegen. Der Plattformbetreiber habe das ignoriert.

Wie sicher sind Tiktok-Konten?

Auch deutschen Datenschutzbehörden ist Tiktok nicht unbekannt. Die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte führt seit August vergangenen Jahres eine Prüfung der App durch. Deren Hintergrund ist aber nicht der Jugendschutz, sondern die unterlassene Löschung von Daten. Es sei in einigen Fällen nicht möglich gewesen, einen Tiktok-Account wieder zu löschen, sagte eine Sprecherin. Die Prüfung sei von Amts wegen eingeleitet worden, Beschwerden gegen die App lägen bislang keine vor. Die Prüfung laufe noch.

Hinter Tiktok steht das chinesische Unternehmen Bytedance aus Peking. Mit einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar ist es dem Informationsdienst CB Insights zufolge das wertvollste Start-up der Welt. Nach Unternehmensangaben war Tiktok im vergangenen Jahr eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt. Tiktok teilte auf Anfrage mit, ihm liege eine „positive Umgebung“ am Herzen. Es toleriere „kein trügerisches Verhalten und es tut uns leid, über die Erfahrungen einiger Nutzer zu hören“. Tiktok sei sich bewusst, dass es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gebe, um Richtlinien und Informationen für alle Nutzer zugänglicher, klarer und verständlicher zu machen.

