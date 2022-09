Porsche-Börsengang : Gedöns statt Governance

Der Porsche-Börsengang ist für viele am Kapitalmarkt lukrativ und setzte so manchen Standard außer Kraft. Banken, Investoren und Fondsgesellschaften halten still. Warum?

Der Börsengang von Porsche sorgt für steigenden Blutdruck unter Fondsmanagern, Ak­tienhändlern und Bankern rund um die Welt. Eine geradezu mythische Marke, aufgeladen mit Historie und Pferdestärken – all das zieht Anleger ma­gisch an und überlagert Kritik an der problematischen Unternehmens- und Führungsstruktur. Wenn die beteiligten Investmentbanken derzeit am Markt für Porsche trommeln, ist das Thema Governance zwar in aller Munde, wie Beteiligte berichten.

Für die meisten Vermögensverwalter, Pensionsfonds und andere Großanleger wird ihre viel gepriesene ESG-Strategie aber zur Verhandlungs­sache, wenn es darum geht, beim Börsengang des Jahres dabei zu sein. Laut den Zielen soll die Geldanlage nicht nur Um­welt, also Environment (E), und Sozialstandards (S) berücksichtigen, sondern auch gute Unternehmensführung, die Corporate Governance (G).

Problemfall Volkswagen

Der Porsche-Mutterkonzern Volkswagen gilt in der Hinsicht schon lange als Problemfall. Verschachtelte Konzernstrukturen, ebenso wie mangelnde Unabhängigkeit im Aufsichtsrat sind Schwierigkeiten, die jetzt auch in der Porsche AG offen zutage treten und sich dort durch die Doppelfunktion des Vorstandschefs verschärfen. Oliver Blume führt den Sportwagenhersteller und den Mutterkonzern VW in Personalunion.

Dass weite Teile des Kapitalmarkts die damit verbundenen Interessenkonflikte zwar sehen, aber nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen, habe angesichts der Hochkonjunktur von ESG-Themen „eine gewisse Ironie“, wie ein involvierter In­vestmentbanker offen zugibt. Das Interesse am Initial Public Offering, kurz: IPO, sei jedenfalls groß: „Wenn ich Investoren anrufe und über Porsche reden will, nimmt jeder das Telefon ab.“

Investoren ducken sich weg

Wie stark sich die internationale Fi­nanzszene im Fall Porsche öffentlich wegduckt, zeigt eine Umfrage der F.A.Z. unter Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzinstitutionen, in der diese gefragt wurden: „Wie passen die Governance-Schwierigkeiten beim Porsche-Börsengang in den Kontext Ihrer ESG-Ziele?“ Vom norwegischen Staatsfonds über die US-Investmentgesellschaft Blackrock, die mehr als 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ausweist, bis zur Qatar Investment Authority, Großaktionärin von VW und potentielle Ankeraktionärin der Porsche AG: Überall heißt es zum Widerspruch zwischen der eigenen ESG-Strategie und einem möglichen Investment in den Sportwagenhersteller nur „kein Kommentar“.

Man äußere sich nicht zu Einzelwerten, lautet mancherorts die Erklärung. Andere Unternehmen haben Mandate abbekommen, etwa die Landesbank Baden-Württemberg ( LBBW ), die auf An­­frage mitteilt: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir als den Börsengang begleitende Bank aus Compliance-Gründen zu Ihrer Frage keine Stellung nehmen können.“ Dabei haben praktisch alle Finanzinstitutionen umfassende ESG-Strategien entwickelt, um auf die wachsende Sensibilität von Kunden und Investoren zu re­agieren.

Besonders augenfällig ist hierbei die Reaktion der Deutschen Bank. Seit 1. September gibt es dort einen eigenen „Chief Sustainability Officer“, der direkt an Vorstandschef Christian Sewing be­richtet. Die Nachhaltigkeit nimmt nach eigenen Angaben inzwischen einen großen Stellenwert in dem Institut ein. Beim Porsche-Börsengang fungiert es als be­gleitende Konsortialbank. Die Antwort auf die Anfrage der F.A.Z., wie dieser IPO zur eigenen ESG-Strategie passt: „Die Deutsche Bank ist für den Börsengang von Porsche als europäischer Retail-Koordinator mandatiert.“

Dadurch seien der Kommunikation enge Grenzen ge­setzt. „Wir hoffen auf Ihr Verständnis aber wir werden uns als Deutsche Bank zu Ihren Fragen deshalb nicht äußern können.“ Ganz ähnlich lauten Stellungnahmen anderer Konsortialbanken wie der Commerzbank , BNP Paribas oder von globalen Koordinatoren wie J.P. Morgan und Goldman Sachs . Einige Branchenvertreter geben inoffiziell zu Protokoll, dass VW und Porsche das mit der Governance schon „irgendwie hinbiegen“.

Schwierige Doppelrolle

VW- und Porsche-Chef Blume sieht keinerlei Schwierigkeiten in seiner Doppelrolle. Nur einen Teil der Investoren in­teressiere dieses Thema, sagte er jüngst in einem Interview. „Wenn man es richtig er­klärt, wird es verstanden.“ Das Führen des Konzerns und das operative Leiten ei­ner Marke ergänzten sich ideal, die Verknüpfung halte er sogar für erforderlich. Verantwortungen seien sauber getrennt durch separate Teams der am Börsengang beteiligten Unternehmen VW, Porsche AG und Porsche SE , Beteiligungsgesellschaft der Aktionärsfamilien Porsche und Piëch. Viel stärker als die Governance stehe der geschäftliche Erfolg für Investoren im Fokus. „Sie nehmen sehr wohl wahr, dass Porsche ein sehr robustes Geschäftsmodell hat, mit jahrelangem guten Track Record, auch in Krisenphasen.“