Gasmangel : Nicht von Pappe

Viele Unternehmer trifft man derzeit mit ernster Miene an. Zu groß sind gerade im produzierenden Gewerbe die Sorgen um die Zukunft. Zu den bisherigen Problemen rund um Lieferketten und Versorgungsengpässe ist nun auch die große Energiefrage gekommen. Selbst wenn an diesem Donnerstag die Gaslieferung aus Russland wiederaufgenommen wird, bleibt unklar, was im Herbst und Winter passiert.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Diese Frage treibt auch Björn Schumacher um. Er leitet gemeinsam mit seinem Bruder Hendrik in dritter Generation das Familienunternehmen Schumacher Packaging.

Die Gruppe mit Sitz in Ebersdorf bei Coburg zählt sich mit einem Jahresumsatz von zuletzt rund 850 Millionen Euro zu den größten Herstellern von Pappverpackungen in Europa. Die Produktpalette geht von Kleinstverpackungen für Kosmetikartikel bis hin zu großen Kartonagen für die Automobilindustrie. Rund 3700 Mitarbeiter beschäftigt Schumacher an 27 Standorten in Europa, davon knapp die Hälfte in Deutschland.