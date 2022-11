Automatisierte Gastronomie : Wenn der Roboter die Teller bringt

Plato braucht keine Pause. Unablässig wuselt der Roboter des französischen Unternehmens Aldebaran im Saal umher, um Speisen und Getränke von der Küche zu den Tischen zu bringen. Bis zu 16 Stunden am Stück hält er mit einer Batterieladung durch. Auf seinen sechs Rädern, von denen zwei zu Antriebszwecken motorisiert sind, ist er in der Spitze 2,6 Stundenkilometer schnell. Um kleinere Unebenheiten auszubalancieren, sind die Räder mit einer Federung versehen. Auf Knopfdruck und bei Hindernissen ab 4 Zentimeter Größe stoppt Plato. Selbst ist der Roboter etwas mehr als einen Meter groß und mit Blinklichtern, Lautsprechern und drei runden Ablageflächen ausgestattet.

Cola und Sandwich kommen im Praxistest auf der Hotel- und Gaststättenmesse in Paris unbeschadet ans Ziel. Nur der Menschenauflauf am Nachbartisch und die wohl etwas zu grellen Lichtverhältnisse bringen Plato vor der letzten Biegung kurz aus dem Konzept. Die Wege durch den Saal kennt der Roboter ansonsten wie aus dem Effeff. Die Kartografierung habe in der Frühe etwa 20 Minuten gedauert, berichtet sein Programmierer. Die Benennung der Tische sei gar nur eine Sache weniger Sekunden, sagt er und führt den Vorgang durchs Tippen auf der Schaltfläche vor. Anweisungen sind dann per Headset möglich.