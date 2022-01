In deutschen Unternehmen : Der seltene Aufstieg der Gastarbeiterkinder

Gülabatin Sun ist eine ebenso fröhlich wie resolut auftretende Frau. Meistens lächelt sie, während sie spricht. Dabei klingt das, was sie aus ihrem Leben erzählt, alles andere als erheiternd. Von ihrer Geburt 1969 in Duisburg an habe sie als „Gastarbeiterkind“ gegolten, in der Schule dann als „Ausländerin“ und im Studium als „Deutsche mit Migrationshintergrund“. „So wurde ich mein Leben lang schon sprachlich ausgegrenzt“, sagt Sun. Und lässt sogleich erahnen, warum sie es trotz aller Hürden vom Gastarbeiterkind bis weit nach oben in der Deutschen Bank geschafft hat: „Ich habe mich nicht ausgrenzen lassen.“

In Deutschland leben an die drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, sie bilden damit eine der größten Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund. Doch in den Führungsetagen der großen Konzerne sind sie kaum vertreten. Warum ist das so? Vielleicht hilft ein Gespräch mit zweien, die ihren Weg gemacht haben.