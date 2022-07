Priorisierung bei Gasmangel : Bayern muss zittern

Wenn das Gas aus Russland ausbleibt, werden nicht alle gleichermaßen leiden. Privathaushalte, öffentliche Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen, die fast die Hälfte des Gases verbrauchen, sind als geschützte Kunden per Gesetz von einem Lieferstopp ausgeschlossen. Auch dass die Bundesnetzagentur der Industrie das Gas nach festgelegten Kriterien zuteilen darf, sollte tatsächlich die Alarmstufe des Gasnotfallplanes ausgerufen werden, ist kein Ge­heimnis mehr.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Dass aber auch der Sitz eines Unternehmens dafür ausschlaggebend sein kann, ob und wie viel Gas es am Ende noch bekommt, könnte noch für viel Unmut und Streit sorgen.

Es ist dem bundesweiten Leitungsnetz geschuldet, dass Gas nicht von überall her gleich schnell und in denselben Mengen transportiert werden kann. Vereinfacht gesagt leiden zuerst der Osten Deutschlands und Bayern. Christian Kullmann, Präsident des Chemieverbandes VCI, hat kürzlich mit drastischen Worten davor gewarnt.

Sollte Russland, wie befürchtet, auch nach dem Ende der Wartungsarbeiten kein Gas mehr durch Nord Stream 1 schicken, würden zuerst Unternehmen im Süden und Südosten „in die Knie gehen“, sagte Kullmann. Das sei dem Pipelinesystem geschuldet. Mit einem Anteil von 15 Prozent ist die Chemie der größte in­dustrielle Gasverbraucher in Deutschland. Da kaum eine Wertschöpfungskette ohne chemische Vorprodukte auskommt, gilt ihr das besondere Augenmerk der Po­litik.

„Gas-Triage“

In einem Hintergrundgespräch bekräftigte der Verband jetzt seine Warnung. Die Gasmangellage werde sich langsam aufbauen, zuerst in den Netzgebieten im Osten und Süden, erklärte VCI-Experte Jörg Rothermel. Das Gasnetz sei auf eine Verbreitung von Osten nach Westen ausgelegt, umgekehrt habe es lange keine Notwendigkeit gegeben. Zudem gibt es nach Darstellung des VCI im Süden nicht genügend Speicher, um dieses Manko auszugleichen. So groß die Solidarität der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen auch sei, sie stoße allein wegen der Technik an Grenzen.

Karte Deutsches Gasnetz Vergrößern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Anfang Juli geklagt, dem Land gehe Stück für Stück die Energie aus. Es drohe eine „Energie- oder Gas-Triage“. Bayern hat nach eigenem Bekunden als industriestarkes Bundesland den deutlich höchsten Gasverbrauch. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert vom Bund bereits, sofort die dritte Stufe des Gasnotfallplanes auszurufen. Dann könnten Gasgroßkraftwerke gegen eine Entschädigungszahlung heruntergefahren werden, um die Gasspeicher für den Winter noch schneller aufzufüllen.

Bayern droht Stromknappheit

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, bezeichnet die Gasversorgung auf Nachfrage als „sehr angespannt“. Auch wenn die Anbindung an das Fernleitungsnetz gut sei, liege der Schwerpunkt auf Importen aus Russland. Auch seien die Gasspeicher mit 57 Prozent weniger befüllt als im Bundesdurchschnitt.

Vor allem der für Bayern wichtige Speicher im österreichisches Haidach sei mit 20 Prozent alarmierend leer. Der Speicher liege im Nachbarland, diene aber auch der bayerischen Versorgung, deshalb hätten bestehende Instrumente bisher nicht gegriffen. „Ein deutsch-österreichischer Staatsvertrag muss das Problem schnellstmöglich beheben.“