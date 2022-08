Gaskrise in Europa : Noch geht Gazproms Rechnung auf

Russlands Gaslieferungen an Deutschland sinken weiter: Seit dem frühen Mittwochmorgen liefert der vom Kreml kontrollierte Energiekonzern Gazprom gar kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Vorerst nur für drei Tage, in denen laut Konzern eine Überprüfung der angeblich einzigen noch funktionierenden Turbine an der Verdichterstation Portowaja ansteht. Was aber passiert, wenn die Techniker in diesen drei Tagen ein Problem finden? Dann bliebe Nord Stream 1 auf absehbare Zeit stillgelegt, und Gazprom würde nur noch über das ukrainische Leitungssystem und die Schwarzmeer-Pipeline Turk Stream etwas Gas an Europa liefern. Die Preise aber würden unweigerlich weiter steigen.

Die Strategie der Verknappung hat sich für Gazprom in diesem Jahr schon bestens bewährt. Auch wenn die Exporte ins ferne Ausland eingebrochen sind, der Konzern seine Förderung reduzieren und Satellitenbildern zufolge riesige Mengen Gas abfackeln muss, weil er nicht weiß, wohin damit – unternehmerisch geht es Gazprom blendend. Dank der enorm ho­hen Preise in Europa meldete der Konzern am Dienstag mit einem Nettogewinn von umgerechnet 42,6 Milliarden Euro ein Rekordergebnis für die erste Hälfte dieses Jahres.

Offensichtlich da­von beflügelt empfahl der Aufsichtsrat dann auch völlig überraschend die Ausschüttung von Dividenden in Rekord­höhe für das erste Halbjahr, was es bisher in der Geschichte des Konzerns nicht ge­geben hat. Erst Ende Juni hatte die vom russischen Staat dominierte Aktionärsversammlung entschieden, für das Jahr 2021 zum ersten Mal seit 1998 keine Di­videnden auszuzahlen. Als Grund wurden eine höhere Steuerlast und notwendige Investitionen angegeben. Die Entscheidung hatte die Gazprom-Aktien an einem Tag um 30 Prozent absacken lassen.

Gazprom will 20 Milliarden Euro ausschütten

Nun wiederholte sich das Ganze in an­derer Richtung: Am Mittwoch schossen die Papiere wegen der Dividendennachricht in die Höhe. Gezahlt werden soll insgesamt eine Summe von umgerechnet knapp 20 Milliarden Euro und damit fast genauso viel, wie für das ganze vergangene Jahr geplant war. Analysten wiesen auf die Merkwürdigkeit hin, dass die Pa­piere von Gazprom am Dienstag schon einige Stunden vor der Neuigkeit, die erst nach Börsenschluss kam, um 7 Prozent stiegen. Neben Spekulationen über Insiderhandel wurde dies auch mit der bevorstehenden Abschaltung von Nord Stream 1 und den deshalb erwarteten Preissprüngen erklärt.

Gazprom behauptet, von den zwölf Siemens-Turbinen, die an der Kompressorstation Portowaja nahe der Grenze zu Finnland bereitstehen, um dort das Gas zu verdichten und den nötigen Druck aufzubauen, um es durch die Pipeline zu leiten, sei nur noch eine einzige einsatz­fähig, da alle anderen zur Wartung nach Kanada geschickt werden müssten. Die letzte noch funktionierende wird nun drei Tage lang überprüft: Und zwar offensichtlich nur von russischen Technikern, nicht aber von Spezialisten von Siemens, wie russische Medien unter Berufung auf Gazprom berichtet hatten. Dies wies Siemens Energy zurück: „An der Wartung sind wir nicht beteiligt. Wir stehen bei Be­darf aber beratend zur Verfügung“, sagte eine Sprecherin der F.A.Z.

Pipeline nach China geplant

Damit hat Russland die Möglichkeit, unbehelligt von ausländischen Technikern zu entscheiden, ob auch die letzte Turbine abgeschaltet wird. Derweil wartet eine einsatzbereite Turbine weiterhin in Mühlheim an der Ruhr auf den Transport nach Russland. Gazprom behauptet, es lägen nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Ma­schine vor, was Siemens Energy zu­rückweist. Die Mühlheimer Turbine war in Kanada gewartet worden, wo sie we­gen der westlichen Sanktionen zwischenzeitlich festhing. Gazprom verlangt deshalb schriftliche Garantien, dass die Siemens-Turbinen und ihre Wartung von Sanktionen ausgenommen werden, und hat unter Verweis auf das fehlende Gerät und weitere ausfallende Turbinen den Gasfluss durch Nord Stream 1 ab Mitte Juni immer wieder verringert – erst auf 60, dann auf 40, Ende Juli auf nur noch 20 Prozent der möglichen Kapazität.

Für die Aufgabe seines bisher wichtigsten Absatzmarktes, Europa, zahlt indes auch Gazprom einen hohen Preis. Denn alternative Käufer gibt es nicht. Erst am Dienstag hatte Gazprom mitgeteilt, die Lieferungen an den französischen Gasversorger Engie von September an vorerst einzustellen, da die Zahlungen für das im Juli erhaltene Gas nicht vollständig bei Gazprom eingegangen seien. So ähnlich ist Russlands Monopolist mit vielen seiner früheren europäischen Kunden verfahren, ganze Länder werden nicht mehr beliefert. Doch umleiten lässt sich das Erdgas mangels Infrastruktur nicht. Am Mittwoch kündigte Gazprom-Chef Alexej Miller zwar die Konkretisierung von Plänen für eine neue Pipeline von Russlands Fernem Osten nach China an, doch dürfte sich der Bau, wenn er überhaupt zustande kommt, über Jahre hinziehen.

Bisher führt eine einzige Leitung nach China, die noch nicht vollständig genutzt werden kann. So lagen die Ex­porte nach Europa, in die Türkei und nach China von Jahresanfang bis Mitte Au­gust um 36,2 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, und die Gasförderung fiel um 13,2 Prozent geringer aus. Doch das Schließen von Förderstätten ist teuer und später nur schwer wieder um­kehrbar – möglicherweise ist das der Grund, warum der Konzern große Mengen an Gas nahe der Verdichterstation Portowaja einfach verbrennt, wie Anfang August durch Fotos und Satellitenbilder bekannt wurde. Nun hat das norwegische Energieanalyseunternehmen Rystad Ener­gy berechnet, dass Gazprom dort täglich rund 4,34 Millionen Kubikmeter Gas abfackelt, was in etwa einem Wert von 10 Millionen Dollar entspricht, oder 300 Millionen Dollar im Monat. Russische Journalisten wiesen darauf hin, dass diese Summe beinahe so viel ist wie das Jahresbudget einer der ärmsten russischen Regionen.