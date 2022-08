Heizlüfter : Gefährliche Wärme

Die Unsicherheiten durch die Gaskrise kommen in den Baumärkten an: Elektrische Heizlüfter sind kaum noch zu bekommen. Dabei haben sie erhebliche Nachteile.

Der Anblick leerer Regale beim Einkauf gehört zu den Bildern, die vom Beginn der Corona-Krise noch in schlechter Erinnerung sind. Nur fehlen diesmal nicht Klopapierrollen im Supermarkt, sondern elektrische Heizlüfter in den Baumärkten. Gibt es im Internet noch Angebote, die zum Teil auch schnell geliefert werden können, ist in den Märkten oft alles vergriffen. Manchmal dauert es nicht einmal 24 Stunden, ehe frisch eingetroffene Ware wieder weg ist: „Wir bekommen noch Lieferungen, aber die Nachfrage ist so groß, dass die Menschen schnell sein müssen“, teilt die Baumarktkette Hornbach mit.

Den Boom ausgelöst hat die Sorge, dass irgendwann im Winter kein Gas mehr zum Heizen zur Verfügung stehen könnte. Seit Monaten seien Elektroalternativen in den Märkten gefragt, vor allem seit im Juni die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen worden sei. Im ersten Halbjahr habe man doppelt so viele dieser Produkte verkauft wie im Vorjahreszeitraum: „Im Juli ist das Interesse noch mal deutlich hochgegangen, und im August läuft es eins zu eins so weiter“, heißt es von Hornbach.