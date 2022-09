Gaskrise : Der Mittelstand am Anschlag

Es war ein großer Satz, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der vergangenen Woche im Bundestag sagte: „Der Mittelstand wird geschützt.“ Tausende Unternehmen also, die weniger Aufmerksamkeit bekommen als börsennotierte Konzerne, die aber gleichwohl in ihren Nischen Millionen Arbeitsplätze geschaffen haben und den Wirtschaftsstandort Deutschland erst ausmachen.

Normalerweise steht der Mittelstand nicht in der ersten Reihe, wenn es um Hilfen geht, um Rettungsschirme etwa oder um Programme zur Energiekostendämpfung. Aber normal ist derzeit nichts.

Die Progroup AG aus Landau in Rheinland-Pfalz ist so ein typischer Mittelständler, einer der größten Hersteller von Wellpappe und Wellpappenrohpapier in Europa. An Produktionsstandorten in sechs europäischen Ländern kam Progroup zuletzt auf knapp 900 Millionen Euro Umsatz, Tendenz steigend. Die Energiekrise treffe die gesamte Papier- und Verpackungsbranche schwer, sagt Maximilian Heindl, Gründersohn und stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Der Gaspreis an der Leitbörse in Amsterdam habe sich zuletzt mehr als verdreifacht, deshalb rechne er im Falle einer Gasumlage für Unternehmen mit zusätzlichen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe – bei parallel steigenden Preisen für Strom.

Zu einem gewissen Maß sei Progroup über Terminmärkte abgesichert, sagt er. Allerdings: Der Marktpreis für nicht gesicherte Mengen ist so hoch, „dass energieintensive Industrien langfristig nicht mehr kostendeckend arbeiten können“.

Sollten die Kosten im nächsten Jahr auf diesem Niveau bleiben, müsste das Unternehmen seine Preise „immens erhöhen“, um wirtschaftlich zu bleiben. „Damit steht nicht nur unsere, sondern die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Industrie auf dem Spiel – und mittelfristig Deutschland als Industriestandort.“

Noch energieintensiver ist die Glasindustrie, wo Temperaturen von deutlich mehr als 1000 Grad im Produktionsprozess üblich sind. So auch bei Heinz-Glas aus dem oberfränkischen Ort Tettau, stattliche 400 Jahre alt und Hersteller hochwertiger Parfümflakons.

Das Familienunternehmen wird von Carletta Heinz geleitet. Sie hatte im Jahr 2019 Gesamtkosten für Gas und Strom für zwei Glashütten und ein Veredelungswerk in Deutschland von rund 11 Millionen Euro. Sie sagt: „Wenn man sich die aktuell aufgerufenen Preise am Terminmarkt hernimmt, wären wir für 2023 bei circa 77 Millionen Euro.“ Wenn es so käme, „dann könnten wir keine Energie mehr beziehen und müssten die Produktion einstellen“.

Sie gehe davon aus, dass sieben Mal höhere Preise, wie am Terminmarkt prognostiziert, „nicht eintreten“ und „unsere Regierung vorher handeln wird, um die deutsche Wirtschaft und damit das Rückgrat unseres Landes zu retten“. Aktuell habe Heinz-Glas volle Auftragsbücher und für dieses Jahr abgesicherte Energieeinkäufe abgeschlossen. Die Produktion läuft voll ausgelastet. Allerdings zu höheren Kosten, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden konnten.

Das Unternehmen muss einen großen Teil der zusätzlichen Kosten selbst tragen, teilweise aus Reserven, die für anderes gedacht waren. So geht es derzeit vielen. Investitionen würden genau geprüft und nur notwendige umgesetzt, anderes wurde verschoben. „Dennoch haben wir weiterhin Investitionspläne, denn wir wollen unsere deutschen Standorte erhalten“, sagt sie.

Auch die Chemieindustrie ist energieintensiv, aber in diesem Zusammenhang ist meist von Kalibern wie BASF oder Bayer die Rede. Da kann Harald Wack nicht mithalten. Seine Wack-Gruppe stellt in Ingolstadt vor allem Reinigungsmittel für Autos und Motorräder her, macht zweistellige Millionenumsätze, ist aber, wie sich das für den deutschen Mittelstand gehört, international sehr aktiv. Wack, der von jährlichen Energiekosten in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro und einer bevorstehenden Verdreifachung ausgeht, hat zuletzt „hohe Deckungsbeiträge einbüßen müssen“ und erhöhte daraufhin die Preise für seine Produkte zweimal deutlich. Er habe alle Kosten und Ausgaben reduzieren müssen.