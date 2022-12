Energieknappheit : Vorbereitungen für den Gas-Notfall

Der Indikator der Bundesnetzagentur für die Temperaturprognose steht auf „kritisch“: Laut Wettervorhersage wird es an den kommenden Tagen mindestens zwei Grad kälter sein als in den Vergleichsjahren 2018 bis 2021. Mit der Kälte sinkt die Bereitschaft zum Gassparen: Auch temperaturbereinigt lag der Verbrauch zuletzt nur noch um 13 Prozent statt der von der Netzagentur ausgegebenen Zielmarke von wenigstens 20 Prozent unterhalb des Vergleichswertes. Die Speicher sind jedoch sehr gut gefüllt, nach Versorgungsengpässen sieht es bislang nicht aus – auch wenn Netzagenturchef Klaus Müller nun noch einmal anmahnte, angesichts der nun deutlich kälteren Temperaturen nicht nachzulassen im Energiesparen.

Dennoch treibt die Bonner Marktaufsicht die Vorbereitungen auf eine mögliche Gasrationierung vorsorglich weiter voran. Eine wichtige Frage ist, wie bisherige Einsparungen zu berücksichtigen wären. Viele Unternehmen haben ihren Gasverbrauch schon deutlich reduziert und erwarten, dass diese Bemühungen angerechnet werden. Wie das funktionieren soll, zeigt ein noch unveröffentlichtes Papier der Netzagentur.

Erst mittelgroße und kleinere Unternehmen

Sollte es tatsächlich zu einer Mangellage kommen und die Bundesregierung den Notfall ausrufen, würde nach der Rasenmähermethode zunächst der Gasbezug von rund 40.000 mittelgroßen und kleineren Unternehmen gekürzt – und zwar prinzipiell um einen einheitlichen Prozentsatz. Damit frühere Sparanstrengungen nicht „bestraft“ werden, will die Netzagentur aber dabei jene Verbrauchsminderungen anrechnen, die nach Ausrufung der Frühwarnstufe am 30. März 2022 erfolgt sind. „Von diesem Tag an galt das eindeutige politische Signal, Gas einzusparen“, heißt es in ihrem Papier.

Frühere Einsparungen als Reaktion auf den schon 2021 begonnenen starken Anstieg der Gaspreise würden nicht berücksichtigt. Außerdem behält es sich die Netzagentur vor, den Zeitraum weiter zu verkürzen, sollten die Sparanstrengungen der Industrie nachlassen. Angerechnet würden dann nur noch die Verbrauchsminderungen in den allerletzten Monaten vor einer möglichen Rationierung.

Zur Berechnung der Einsparungen würde der durchschnittliche Verbrauch in den entsprechenden Vergleichsmonaten im Zeitraum vom 1. Februar 2018 bis zum 31. März 2022 herangezogen. Die Netzagentur begründet die Abgrenzung damit, dass es seit Beginn dieser Periode möglich sei, den Gasverbrauch eindeutig den Unternehmensstandorten zuzuordnen. Bei einer Mangellage würde per „Allgemeinverfügung“ zunächst ein für alle 40.000 Unternehmen geltender Kürzungssatz verkündet. Dann wären die Unternehmen verpflichtet, eine „Selbsterklärung“ abzugeben. Darin sollen sie unter Einrechnung ihrer Einsparungen mitteilen, wie viel Gas sie tatsächlich noch beziehen dürfen. Diese Erklärung müssen die Unternehmen dann ihrem Gasnetzbetreiber und „auf Nachfrage“ auch der Netzagentur schicken.

Ein anderes Verfahren gilt für die 2500 größten Gasverbraucher, deren Daten die Netzagentur auf der „Sicherheitsplattform Gas“ digital erfasst hat. Auf diese Unternehmen aus energieintensiven Branchen wie Chemie, Metallverarbeitung, Stahl, Glas, Keramik, Papier und Lebensmittelindustrie entfallen fast zwei Drittel des industriellen Gasverbrauchs. Ihr Gasbezug würde im Notfall individuell gekürzt. Genaue Kriterien dafür gibt es nicht.

Die Höhe der Kürzungen soll unter anderem davon abhängen, wie wichtig die Produktion für die Versorgung der Bevölkerung und die Volkswirtschaft ist. Frühere Gaseinsparungen sollen aber auch für diese Unternehmen zählen. Bei einer Rationierung würden sie auf Basis der Daten auf der Sicherheitsplattform „direkt in der Verfügung berücksichtigt“, erläutert die Netzagentur.