Gas aus Russland : Hunderttausend Stellen in Gefahr

Der Chemiekonzern BASF hat vor drastischen Folgen eines möglichen Gasembargos aus Russland gewarnt. Sollten die Gaslieferungen um die Hälfte reduziert werden, würde das Werk in Ludwigshafen – der größte Chemiestandort der Welt – den Betrieb einstellen müssen. Dann sei mit erheblichen Auswirkungen auf die Grundversorgung der Bevölkerung nicht nur in Deutschland und damit auf das Gemeinwesen zu rechnen, erklärt der Konzern anlässlich seines Investorentages. Vorstandschef Martin Brudermüller sagte, es gebe keine Möglichkeit, russisches Gas kurzfristig zu ersetzen. Der Konzern arbeite intensiv daran, die Abhängigkeit von Gas zu verringern. Kurzfristig sei dies jedoch nicht möglich.

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Chemiegewerkschaft IG BCE und Aufsichtsratsmitglied von BASF, hatte am Morgen dem Deutschlandfunk gesagt, bei einer Gasversorgung unter 50 Prozent könne ein Verbundstandort wie Ludwigshafen – wo fast 40.000 Menschen arbeiten – nicht mehr stabil gefahren werden, er müsste deshalb ganz heruntergefahren werden. „Alle würden in Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren.“ Wenn es keine Kompensation für russisches Gas gebe, wären die Auswirkungen auf die chemische Industrie nach seinen Worten dramatisch: Der Ausfall würde „über einen relativ kurzen Zeitraum Hunderttausende Arbeitsplätze kosten“ und sich auf die Versorgung auswirken.

Falls die Gasmengen „nur“ deutlich eingeschränkt würden, wäre der Konzern nach eigener Darstellung gezwungen, die Produktion wichtiger Basischemikalien und Folgeprodukte zu drosseln. Davon seien alle nachgelagerten Kundenbranchen betroffen. Die weiterverarbeitende Industrie müsste „die Produktion vieler wichtiger Stoffe des täglichen Bedarfes“ einschränken.

Folgen für Kunden aus Automobil-, Pharma- oder Bauwirtschaft

BASF verweist beispielhaft auf die Produktion von Ammoniak, einem wichtigen Vorprodukt für Düngemittel. Russland sei ein bedeutender Exporteur von Ammoniak und Dünger und habe bereits angedroht, die Exporte einzuschränken. „Eine Reduzierung der Gasversorgung in Deutschland würde die Knappheit an Düngemittel weltweit weiter verschärfen, die Nahrungsmittelproduktion reduzieren und die Preise für Grundnahrungsmittel weiter steigen lassen.“

Ebenfalls erhebliche Einschränkungen würde nach Angaben der BASF eine Reduktion der Acetylen-Produktion bedeuten. Acetylen sei ein bedeutender Ausgangsstoff für viele Produkte des täglichen Lebens wie Kunststoffe, Arzneimittel, Lösemittel bis hin zu Textilfasern. Eine Reduktion der Produktion würden nachgelagerte Kunden aus der Automobil-, Pharma- oder Bauwirtschaft zu spüren bekommen.

BASF äußert sich als Branchenführer damit erstmals öffentlich zu den Folgen eines möglichen Importstopps aus Russland. Nachdem am Montag die G-7-Staaten die Forderung von Wladimir Putin ablehnten, Gasrechnungen künftig nur noch in Rubel zu bezahlen, dürfte ein Ende der Importe näher rücken. BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel sagte, BASF selbst beziehe das Gas von einem europäischen Lieferanten und sei deshalb nicht gezwungen, in Rubel zu bezahlen. Was allerdings passiere, wenn der Lieferant in Rubel zahlen müsse, könne man heute noch nicht abschätzen.

Den exakten Anteil von russischem Gas am Gasbedarf beziffert der Konzern nicht. Die Tochtergesellschaft Wintershall Dea – ein Mitfinanzier von Nord Stream II – fördert in Sibirien zwar selbst Gas. Nach Angaben eines Wintershall-Sprechers wird das Gas allerdings direkt vor Ort an den Energieriesen Gazprom verkauft – die Russen selbst kümmern sich also um den Weiterverkauf nach Europa.