Gamescom 2022 : Es darf wieder gespielt werden

Ahead of the Game“ heißt es diese Woche in Köln. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Computer- und Videospielmesse Gamescom wieder statt. 2020 und 2021 gab es das „Festival“, wie es von den Veranstaltern gerne bezeichnet wird, nur digital. Leicht hatte es die Messe in diesem Jahr aber auch nicht. Viele große Aussteller, wie die Konsolenhersteller Nintendo und Sony , hatten im Vorfeld schon abgesagt. Eine finale Übersicht aller Aussteller gab es erst Ende Juli. Doch nun stehen die Stände und locken von diesem Donnerstag an wieder Besucher aus aller Welt mit Neuheiten aus dem Universum des digitalen Zeitvertreibs.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verbandes, der die Messe mit organisiert, bekundet im Gespräch mit der F.A.Z. seine Freude über die wieder stattfindende Messe. „Die Games-Kultur ist von der Gemeinschaft getrieben. Diese konnte man nun drei Jahre lang nur eingeschränkt erleben. Auch wenn dieses besondere Gamescom-Jahr herausfordernd für alle war, freuen wir uns doch, dass wir damit endlich wieder das Treffen vor Ort ermöglichen können, auf dass die Communitys so lange gewartet haben.“

Dass die Messe wieder stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit. Die viel beachtete Spielemesse Electronic Entertainment Expo (E3), die üblicherweise im Juni in Los Angeles abgehalten wird, gab es in diesem Jahr nicht. Stattdessen entschieden sich Hersteller und Entwickler, den Sommer für digitale Präsentationen zu nutzen. Falk gibt sich aber kämpferisch: „Von anderen Veranstaltungen, die in diesem Jahr abgesagt wurden, unterscheidet uns der Wille, die weltbekannte Gamescom in Deutschland zu pflegen und weiterzuentwickeln.“

Mehr als 30 Weltneuheiten zur Eröffnung

Diese Haltung verfängt offenbar. Während der großen Eröffnungspräsentation am Dienstagabend ließen es sich Entwickler und Verleger doch nicht nehmen, sich ein Stelldichein zu geben. „Produktankündigungen können heute natürlich jederzeit digital gemacht werden. Trotzdem haben wir allein in unserer Eröffnungsshow über 30 Weltneuheiten präsentieren können. Das zeigt, wie wichtig die Gamescom als gemeinsames Groß-Event ist“, urteilt Falk.

Den Veranstaltern geht es nicht nur um die Präsentation der neuesten Spiele. Wer am Fachbesuchertag Mittwoch durch die Hallen ging, merkte, dass die Messe von Profis rege zur Pflege von Kontakten und Netzwerken genutzt wird. „Die Branche ist mittlerweile viel professioneller geworden – und ruhiger“, merkt eine langjährige Beobachterin der Branche im Fachbesucherbereich an. „Heute ist eine Gamescom weniger ein Klassentreffen. Vielmehr nutzen Entwickler und Verleger die Messe, um in Kontakt zu treten und Geschäftsmöglichkeiten auszuloten.“

Die Professionalisierung wird unter anderem von neuen Spielern am Markt vorangetrieben, etwa der schwedischen Embracer Group . Diese kann als Finanzholding bezeichnet werden, mit Spielen als Schwerpunkt. 2019 aus dem Verleger THQ Nordic hervorgegangen, kauft sie im Moment unermüdlich kleinere Studios sowie Markenrechte ein. Jüngst etwa die Lizenz für die Marke „Der Herr der Ringe“.

Neue Aussteller aus China und Südkorea

Die Präsenz solcher Marktteilnehmer mit viel Geld für Investitionen zieht viele junge, noch eigenständige Entwickler nach Köln. „Die Möglichkeit für direkte Treffen und Small Talk zwischen Entwicklern und Verlegern fehlte in den vergangenen Jahren“, sagt Simone La­cker­bauer vom bayerischen Unterstützungsprogramm Games Bavaria. „Auch unmittelbare Rückmeldung von Verlegern für neue Projekte ist auf einer Messe einfacher einzuholen.“ Das Konzept eines Spiels nur über Videotelefonie zu erklären und zu verkaufen sei wesentlich schwieriger.

Ebenso drängen neue Marktteilnehmer aus anderen Teilen der Welt nach Köln und Europa. „Zum Beispiel sind mit Tencent oder Krafton zwei große Aussteller aus China und Südkorea dieses Jahr zum ersten Mal auf der Gamescom präsent“, zählt Felix Falk auf. Dabei ist Tencent mit knapp 33 Milliarden Dollar Umsatz im Spielesektor einer der größten Akteure, der auch Urgesteine wie Sony, Microsoft und Nintendo in dieser Sparte in den Schatten stellt.

Mehr zum Thema 1/

Dass die Messe derartige Schwergewichte nach Köln zieht, ist ein Indikator für einen Markt, der sich im Moment rasant bewegt. „Als Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard den größten Zukauf der Geschichte ankündigte, dürfte auch noch dem Letzten aufgefallen sein, dass man die Bedeutung und das Potential von Games keinesfalls unterschätzen sollte“, sagt Felix Falk. Wie sehr das Thema Games mittlerweile um sich greift, kann noch bis Sonntag auf dem Kölner Messegelände sowie in der Kölner Innenstadt auf dem Musikfestival der Gamescom erlebt werden.