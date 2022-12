F.A.Z. exklusiv : Galeria wirft zwei Geschäftsführer raus

Eine Frau geht mit Regenschirm an einer geschlossenen Kaufhof Filiale vorbei Bild: dpa

Galeria steckt mitten in der Sanierung. Warenhaus-Chef Miguel Müllenbach findet im Interview harte Worte dafür, was in der Vergangenheit „weder schnell noch gut genug war“ – und wie er die nächste letzte Chance nutzen will.