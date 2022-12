Aktualisiert am

Galeria Karstadt Kaufhof : Interessent nicht mehr an Übernahme von 47 Filialen interessiert

Ein Online-Händler wollte vor allem kleinere Standorte des Warenhauskonzerns Galeria in Mittelstädten übernehmen. Den Plan hat er laut einem Bericht des Westfalen-Blatts aufgegeben.

Eine Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Leipziger Innenstadt. Bild: dpa

Der Online-Unternehmer Markus Schön will seinen Plan, bis zu 47 Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria zu übernehmen, nun doch nicht in die Tat umsetzen. Das berichtet das Westfalen-Blatt am Donnerstag. Der Unternehmer aus Detmold wolle stattdessen seine Expansionspläne mit dem Aufbau eigener „Schön hier“-Standorte umsetzen, berichtet das Blatt unter Berufung auf Schön.

Die Entscheidung gegen eine Übernahme sei das Ergebnis zweitägiger Beratungen seiner Unternehmensgremien, erklärte Schön demnach. Der 48-Jährige fürchte eine zu erwartende Personalflucht nach der Nachricht, dass von den 131 Warenhäusern der Kaufhauskette mindestens ein Drittel auf der Schließungsliste steht, wie Galeria-Chef Miguel Müllenbach der F.A.Z. gesagt hatte. Vor diesem Hintergrund sei es „vermessen zu glauben, die guten Leute warten lange mit der Jobsuche“. Ohne qualifiziertes Personal sei man von den Erfolgschancen einer Übernahme nicht mehr überzeugt.

Die Pläne einer eigenen Warenhauskette will der Unternehmer laut dem Bericht nicht aufgeben. Es laufen offenbar Gespräche mit dem Vermieter der Galeria-Filiale in Halle an der Saale, die bereits Ende Dezember geschlossen werden sollten.

Dass sein Kaufinteresse, dass Schön über die größte deutsche Boulevardzeitung lanciert hatte, in erster Linie den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens steigern sollte, weist Schön in dem Bericht indes zurück.

Schön hatte sich im November vor allem für kleinere Standorte in Mittelstädten, interessiert, Immobilien wollte er nicht kaufen, aber alles übernehmen, was sich darin befindet. Unter dem Dach von Buero.de, sollten die Filialen weiter Warenhäuser bleiben.