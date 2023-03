Als Anja Sabrowski wie all die anderen Mitarbeiter des Kaufhof-Warenhauses am Montag zum Filialleiter gerufen wurde, ahnte sie schon, dass nichts Gutes auf sie warten würde. Der Konzern hatte eine Telefonkonferenz einberufen, zu der Warenhäuser aus dem ganzen Land zugeschaltet waren. Die Botschaft von ganz oben? Unmissverständlich und knallhart: Wer hier zuhört, ist raus. Alle zugeschalteten Filialen müssen schließen.

Für Anja Sabrowski ein Schock. Seit dreißig Jahren bedient sie in Gelsenkirchen die Kunden. Und ja, man habe es ahnen können, sagt die Zweiundfünfzigjährige. Es dann aber zu hören, definitiv und unumstößlich, das sei dann doch etwas anderes gewesen.

Wer das Warenhaus in Gelsenkirchen betritt, kann die Lähmung, die seither herrscht, mit Händen greifen. Erstarrt hängt der Paternoster im dritten Stock. Damit niemand auf die Idee kommt, den alten Aufzug zu betreten, steht ein Schild davor. Auch die Rolltreppe bewegt sich nicht, wegen der Energiekrise. „Der Paternoster war toll“, seufzt Verkäuferin Sabrowski, „er hat vor ein paar Monaten den Geist aufgegeben, als hätte er es gewusst.“

Aus in Gelsenkirchen

Ende Juli ist hier Schluss. Das Warenhaus wird in der ersten Welle der Massenschließung dichtgemacht, es ist eines der 47 Warenhäuser, die der insolvente Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließen will, um das Überleben der 82 verbleibenden Filialen zu sichern. „Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv um jeden einzelnen Standort gerungen“, hatte Arndt Geiwitz gesagt, der Generalbevollmächtigte von Galeria. Das Unternehmen spricht davon, dass 4000 Mitarbeiter in den Filialen und weitere 300 in der Zentrale von den Schließungen betroffen seien. Der Gesamtbetriebsrat befürchtet den Wegfall von mehr als 5000 Arbeitsplätzen.

Noch wird mit einzelnen Vermietern nachverhandelt, so sind in letzter Minute noch fünf Warenhäuser von der ursprünglichen Todesliste gesprungen. Sabrowski will nicht mehr daran glauben, dass auch das Haus in Gelsenkirchen noch eine Zukunft hat. „Ich finde das ganz erbärmlich, mit der Hoffnung der Menschen zu spielen“, sagt sie. Am Montag sei ihre Hoffnung zerstört worden.

Etwas weniger als 40 Leute arbeiten noch hier in dem traditionsreichen Kaufhof an der Fußgängerzone in Bahnhofsnähe, die meisten von ihnen sind Frauen, fast alle kommen noch aus einer besseren Zeit. Der Krankenstand ist hoch, in den vergangenen Tagen aber nicht gestiegen. Man hilft sich, denn jetzt wird es noch richtig anstrengend. „Die Kunden möchten am liebsten alles umsonst haben, es ist nur noch überall rot, Sale Sale Sale. Und dann geht das Licht aus“, sagt Sabrowski. Neulich waren Kunden da, die wollten die Schmuckvitrine kaufen. Alles muss raus.

Schleichender Niedergang

Wie den Verkäuferinnen im Kaufhof in Gelsenkirchen geht es gerade vielen der noch rund 17.000 Beschäftigten des Warenhauskonzerns. Seit Jahren erleben sie den Niedergang der Kaufhäuser, die einst so stolze Magneten der Innenstadt waren. In Oberhausen gab es früher für zehn Quadratmeter Verkaufsfläche einen Mitarbeiter, die 90 Auszubildenden hatten ihre eigene Kantine. Im Kaufhof in Gelsenkirchen haben einmal 1000 Menschen gearbeitet, an einer Tür steht noch heute die Aufschrift „Abteilungsleiter Garderobe“, bald 55 Jahre alt ist das Haus, und man sieht es ihm an. Investiert wurde hier wenig, denn das Siechtum des Konzerns dauert schon lange.