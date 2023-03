Galeria-Insolvenz : Die ungewisse Zukunft für das Warenhaus

Die Hoffnung, sie währte nur kurz. Als die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (Brawo) im Jahr 2019 das Warenhaus Karstadt gekauft hat, sprühte ihr Vorstandsvorsitzender vor Optimismus. „Wir haben vollstes Vertrauen in die Galeria Karstadt Kaufhof Gruppe mit ihrem neuen Eigentümer Signa und in ihr Konzept zur Neuausrichtung des deutschen Kaufhausmarkts“, sagte Jürgen Brinkmann damals. Keine vier Jahre später ist von dem Vertrauen nicht mehr viel übrig. Die Kaufhof-Immobilie, die Brawo schon 2017 gekauft hatte, wurde in der ersten Insolvenz des kombinierten Warenhauskonzerns im Herbst 2020 dichtgemacht. Jetzt steht auch das Karstadt-Warenhaus auf der Schließungsliste des insolventen Essener Konzerns.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Die Volksbank hat nach eigenen Angaben das Angebot gemacht, die Miete um ein Drittel zu kürzen und mehr als 10 Millionen Euro in die Instandhaltung zu investieren. „Damit sind wir einen sehr großen Schritt auf den Mieter zugegangen“, sagte ein Brawo-Sprecher. Die Gesellschaft, die zahlreiche Immobilien bewirtschaftet, teilte mit, dass sie aber nun „einmal mehr“ feststellen müsse, dass die Signa-Gruppe kein verlässlicher Vertragspartner sei. Wie an vielen anderen Orten half auch der Einwand der Lokalpolitik nichts, Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) drang mit seinem Hinweis nicht durch, dass sich die Passantenfrequenz in der niedersächsischen Stadt zuletzt wieder besser entwickelt hat. So wird bald das dritte ehemalige Warenhaus in der Stadt leer stehen, zumindest bis eine Nachnutzung fest steht.