Olivier Van den Bossche ist gerade auf dem Weg zu einem Termin, als die drei Damen in der Haushaltswarenabteilung seine Aufmerksamkeit erregen. „Sie kommen zurecht?“, fragt der Geschäftsführer der Warenhauskette Galeria. „Nein“, tönt es aus drei Kehlen gleichzeitig, und flugs lotst Van den Bossche zuerst seinen Filialgeschäftsführer und über ihn dann den Fachabteilungsverkäufer zu den Frauen mit Beratungsbedarf. Sichtlich unwissend, wer da gerade vor ihnen steht, glucksen die Kundinnen zufrieden über die Eins-zu-eins-Betreuung und beschweren sich im Scherz übers Verlassenwerden, als sich Van den Bossche und der Filialleiter Leonhard Held in ihren Termin verabschieden.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Der neue Galeria-Chef muss nämlich im Galeria-Warenhaus in Bochum eine Etage tiefer, um dort ein Video aufzunehmen für die Belegschaft. Einmal im Monat will der Belgier seine Mitarbeiter mit solchen Botschaften direkt aus den Filialen informieren und motivieren. Das ist auch nötig. Van den Bossche führt den letzten deutschen Warenhauskonzern seit Juni, nachdem der das zweite Insolvenzverfahren binnen weniger Jahre abgeschlossen hat. Tausende Mitarbeiter haben ihre Stelle verloren, abermals gut 40 Warenhäuser werden dichtgemacht. Um einzelne Filialen wird noch mit Vermietern gerungen, zuletzt sprangen Düsseldorf, Essen und Leonberg von der Schließungsliste, so sollen derzeit 90 Warenhäuser noch weiter bestehen. Und in denen muss richtig was passieren, damit Galeria noch eine Zukunft hat. „Aus der Vergangenheit müssen wir lernen, aber viel wichtiger ist es, jetzt nach vorne zu schauen“, sagt Van den Bossche. „Und ein neues Unternehmen zu gestalten.“