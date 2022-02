Galeria-Chef zur Staatshilfe : „Die Einlage ist kein Geschenk für uns“

Aktualisiert am

Hat den Staat an Bord: Miguel Müllenbach, der Geschäftsführer des Warenhauskonzerns Bild: Daniel Pilar

Herr Müllenbach, Galeria bekommt aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum zweiten Mal Unterstützung vom Staat. Warum brauchen Sie schon wieder Geld?

Nach den coronabedingten Einschränkung ab Dezember 2020 haben wir mit dem WSF über einen verzinsten Kredit in Höhe von 460 Millionen Euro verhandelt, der die Folgen dieses Lockdowns bis März abgefedert hat. Damals war uns ja behördlich untersagt, unser Geschäft zu betreiben. Damals hatten wir – wie die breite Öffentlichkeit auch – die Erwartung, dass sich das pandemische Geschehen durch die Möglichkeit der Impfungen 2021 so weit normalisiert, dass wir in ein Weihnachtsgeschäft ohne harte Einschränkungen gehen. Schließlich ist der Handel zu keinem Zeitpunkt ein Pandemietreiber gewesen. Genau das haben uns auch alle Politiker auf dem Handelskongress Ende letzten Jahres erzählt. Und diese Einschätzung haben wir mit dem WSF geteilt.