Debatte um „One Love“-Armbinde : Nur Rewe wendet sich vom DFB ab

Nachdem der Internationale Fußballverband (FIFA) die „One-Love“-Armbinde bei der Weltmeisterschaft in Qatar verboten hat und sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem am Mittwoch in seinem Auftaktspiel gegen Japan wohl beugt, hat der Handelskonzern Rewe vorzeitig seine Kooperation mit dem DFB beendet.

„Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel“, ließ sich der Vorstandsvorsitzende der Rewe-Gruppe, Lionel Souque, am Dienstag in einer Mitteilung zitieren.

Seit mehr als zehn Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem DFB und dem Kölner Handels- und Touristikkonzern, allerdings hatte Rewe schon im Oktober mitgeteilt, den zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das hatte damals noch nichts mit der vielfach kritisierten Weltmeisterschaft in Qatar zu tun.

Wichtige Einnahmequelle

Jedoch sehe sich das Unternehmen nun dazu aufgefordert, „sich in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA zu distanzieren und auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB – insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft – zu verzichten.“ Das wurde am Dienstag auch dem DFB übermittelt.

Auch wenn das keine direkten finanziellen Auswirkungen für den Fußballverband hat, ist der Schritt von Rewe ein Signal. Für den DFB sind die Sponsoren eine besonders wichtige Einnahmequelle. Aus dem letzten verfügbaren Finanzbericht vom Jahr 2020 geht hervor, dass das Sponsoring etwa 163 Millionen Euro eingebracht hat. Nach Abzug der Ausgaben deckt die Vermarktung mit knapp 96 Millionen Euro in etwa die Aufwendungen, die der DFB unterm Strich für die gesamte Verbandstätigkeit und Administration hat, darunter Verwaltung und Gehälter.

Besonders heikel ist die Lage für den Volkswagen -Konzern. Denn die Wolfsburger arbeiten mit beiden Seiten eng zusammen. VW ist einer der wichtigsten Sponsoren des DFB. Anderseits hält WM-Ausrichter Qatar über eine Holding 17 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern.

Das Unternehmen schlägt sich jedoch recht deutlich auf die Seite des DFB. Das Sponsoring beendet VW anders als Rewe nicht – auch unter Verweis darauf, dass man ja auch die Nationalmannschaft der Frauen und den Jugend- und Amateurfußball fördere.

Qatar sei „ein wichtiger und verlässlicher Anteilseigner“, hieß es aus Wolfsburg weiter. Das Verhalten der FIFA sei aber „nicht akzeptabel“. Volkswagen hätte es demnach begrüßt, hätten die europäischen Verbände ein „sichtbares Zeichen“ für Vielfalt gesetzt. Einer der Konzerngrundsätze sei: „Wir leben Vielfalt“. Man akzeptiere alle Menschen so, wie sie seien. Während der Konzern dem DFB „viele gute Entwicklungen“ attestierte, an denen man auch künftig weiterarbeiten wolle, schoss er in Richtung FIFA: Die aktuellen Diskussionen zeigten, „dass sich im Weltfußball dringend etwas Grundsätzliches ändern muss“.

„Wir bedauern, dass die Binde nicht getragen wird“

Die Deutsche Telekom kündigte am Dienstag Gespräche mit dem DFB an, das Unternehmen gehört auch zum Kreis der Sponsoren. „Wir halten nichts von überstürzten Entschlüssen und müssen zunächst die Hintergründe der Entscheidung des DFB verstehen“, teilte ein Sprecher mit.

Der Dax-Konzern aus Bonn hat freilich auch ein großes kommerzielles Interesse an der WM, hat die Telekom doch für alle Spiele Übertragungsrechte für ihr Angebot Magenta TV erworben. „Die Umstände der WM werden von uns in der Berichterstattung kritisch begleitet“, sagte der Sprecher. Die Telekom ist seit 15 Jahren Partner des DFB und der Männer-Nationalmannschaft, erst im Mai ist der Vertrag bis zum Jahr 2024 verlängert worden.