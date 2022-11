Milliardengeschäft WM : Kein Fußball­-Fest in Sicht?

Die Fußballweltmeisterschaft in Qatar steht unter besonderen Vorzeichen, die Vorfreude in Deutschland wirkt überschaubar. Manch einer hofft dennoch auf gute Geschäfte.

Der Sieg über die USA ist bald zwölf Jahre her: Am 2. Dezember 2010 erhielt Qatar den Zuschlag für die Fußball-WM 2022 – und stach damit Amerika aus. Seitdem ist nicht nur viel über die dubiosen Umstände der Vergabe diskutiert worden. Das Emirat begann auch umgehend, sich in der Fußballwelt einzukaufen: Seit 2011 gehört der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain (PSG) einem Investmentvehikel des Emirats.

Der belgische Klub KAS Eupen kam 2012 hinzu. Die Mannschaft fungiert als sogenanntes „Farm-Team“, wohin also Talente unkompliziert wechseln können, die es (noch) nicht ins Star-Ensemble von PSG schaffen. Dort spielten mitunter auch einige qatarische Nationalspieler. Der Verein arbeitet mit der Elite-Akademie Aspire aus Doha zusammen. Noch sehr frisch ist eine Beteiligung beim portugiesischen Verein Sporting Braga. Trotz all des Engagements auf Vereinsebene: An die globale Bedeutung einer WM würde selbst ein Champions-League-Sieg von PSG nicht heranreichen.

Zu der will sich Qatar nun bestmöglich in Szene setzen: Machtdemonstration und Imagepflege zugleich für das kleine, aber sehr reiche Emirat an der Ostküste der Arabischen Halbinsel. Kritik kommt da natürlich ungelegen – erst recht wenn sie zahlreich und wiederholt ertönt. Seit Jahren gibt es Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen auf den Stadion-Baustellen, miserable Behandlung der Gastarbeiter, unzureichenden Schutz vor der Hitze und Todesfälle. Sechs der acht opulenten und auch im qatarischen Winter klimatisierten Arenen wurden neu errichtet. In die Infrastruktur wurde ebenfalls viel investiert. Alles soll eben glänzen.

Auch in puncto Nachhaltigkeit gibt es folglich Kritik, während es vonseiten der Organisatoren heißt, dass einige Stadien zurück- und das „Stadium 974“ am Hafen von Doha sogar komplett wieder abgebaut werden sollen. Mangelnde Nachhaltigkeit war einer der Kritikpunkte von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin, qua Amt auch für Sport zuständig, hatte Ende Oktober gegenüber der ARD betont, nach Ansicht der Bundesregierung müsse die Vergabe von Sport- Großereignissen an Nachhaltigkeitsprinzipien und „an die Einhaltung der Menschenrechte“ geknüpft werden. Nicht zuletzt steht Homosexualität in Qatar unter Strafe. Faeser forderte so auch „Sicherheitsgarantien“ für Menschen aus der LGBT-Community.

Qatars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erwiderte im F.A.Z.-Interview, diese seien gar nicht nötig: „Wir haben immer wieder von höchster Stelle wiederholt, dass jeder willkommen ist und niemand diskriminiert wird.“ Einige Tage später sorgte freilich WM-Botschafter Khalid Salman, mit der Aussage, Homosexualität sei ein „geistiger Schaden“ – getätigt in einer ZDF-Dokumentation –, abermals für einen Eklat. Überhaupt würden die Deutschen falsch über die Lage im Emirat informiert, während Qatar andernorts ein gefragter Partner sei; etwa „wenn es um Energiepartnerschaften geht oder um Investitionen“, so der Außenminister weiter.

Qatar ist unter anderem an Volkswagen, der Reederei Hapag-Lloyd und der Deutschen Bank beteiligt. Außerdem habe es Verbesserungen im Arbeitsrecht gegeben, und abgesehen von „weniger als zehn Ländern“ – es dürfte vor allem um europäische gehen –, aus denen Kritik komme, freue sich der Rest der Welt mit Qatar. Als Beleg führte er unter anderem an, dass schon 97 Prozent der Tickets für die 64 Partien vergriffen seien. Das unterstreicht, was ohnehin kein Geheimnis ist: Eine Fußball-WM ist ein Riesengeschäft. 440 Millionen Dollar (umgerechnet rund 444 Millionen Euro) an Prämien schüttet der Fußball-Weltverband FIFA an die teilnehmenden Nationen aus.