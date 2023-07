Gerade noch mal gut gegangen: So lässt sich in aller Kürze die zurückliegende Saison des 1. FC Nürnberg zusammenfassen. Bis zum letzten Spieltag war der Gang in Liga 3 möglich. Am Ende stand Platz 14 zu Buche. Enttäuschend, aber immerhin der Klassenerhalt. Bei einem Abstieg wäre es schwierig geworden für den „Club“, sagt Niels Rossow. Seit Oktober 2018 ist der 46 Jahre alte gebürtige Nürnberger kaufmännischer Vorstand und damit das Pendant zu Dieter Hecking, der den sport­lichen Bereich verantwortet.

Hecking musste zuletzt selbst als Interimstrainer einspringen. Nun übernimmt Cristian Fiel, ein alter Bekannter von Hecking. Als Spieler und Trainer haben sie sich vor mehr als zehn Jahren bei Alemannia Aachen kennengelernt. Damals schaffte es Aachen als Zweitligist bis in die dritte Runde des Uefa-Cups. Noch so ein Traditionsverein, dessen goldene Zeiten lange zurückliegen.