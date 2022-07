Fusionsmarkt : Nur eine Delle oder ein Abschwung?

Nach einem erstaunlich robusten ersten Halbjahr steht der deutsche Markt für Fusionen und Übernahmen nun am Scheideweg. Einerseits gab es in den ersten sechs Monaten insgesamt kaum weniger Transaktion als in der sehr starken Vergleichsperiode des Vorjahres – trotz der Krisen, die sich gerade ansammeln wie selten zuvor. Ukrainekrieg, Inflation, steigende Zinsen und Schwierigkeiten in den Lieferketten belasten das Geschäft. Angekündigt wurden im Betrachtungszeitraum 1408 Transaktionen mit deutscher Beteiligung – also solche, in denen entweder der Käufer oder das Zielunternehmen deutsch war oder es beide waren. Die Zahl liegt nur knapp 5 Prozent unterhalb jener des ersten Halbjahrs 2021 – welches das aktivste des vergangenen Vierteljahrhunderts war.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Andererseits ist das Geschäft in den vergangenen beiden Monaten des Halbjahrs markant geschrumpft. Im Juni gab es gut ein Viertel (28 Prozent) weniger Transaktionen als im Vergleichsmonat des Vorjahrs. Die Frage ist nun, ob sich dieser Abwärtstrend fortsetzt und damit ein merklicher Abschwung begonnen hat – oder es im Gesamtjahr bei einer Delle gegenüber dem Vorjahr bleibt. Das Jahr 2021 hatte so viele Transaktionen wie noch nie erbracht, wenn man die Sonderzeit der Privatisierung von DDR-Betrieben in den 1990er-Jahren herauslässt.