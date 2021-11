Rabatte vor Weihnachten : Kann man am Black Friday wirklich sparen?

Es ist mal wieder diese eine Zeit im Jahr, in der zwar noch nicht der Schnee vom Himmel fällt, dafür aber die Preise kräftig purzeln sollen: An diesem Freitag beginnt die Rabattschlacht mit dem Black Friday, dicht gefolgt vom Cyber Monday. Die beiden Aktionstage läuten das Weihnachtsgeschäft ein – und so manch ein Kunde wird verführt sein, auch seine Geschenke an diesen Tagen zu kaufen. Doch kann der Verbraucher damit wirklich sparen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Aktionstagen.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Was bedeutet eigentlich Black Friday?