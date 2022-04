Junge Unternehmen : Start-ups in der Zinswende

Aktualisiert am

Start-ups in der Zinswende

Es war mal wieder ein Rekord. 88 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in Start-ups aus Europa geflossen, so viel wie noch nie zuvor. Das entspricht mehr als dem Doppelten des bisherigen Rekords – und der stammte erst aus dem Vorjahr. Das Wagniskapital, das in deutsche Jungunternehmen floss, verdreifachte sich sogar, wenn man das aktuelle Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zugrunde legt.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft.



Ob es um klimaschonende Batterien, die Lieferung von Konsumgütern an die Haustür oder digitales Banking geht: Investoren wollen offenbar keine Chance verpassen, beim „nächsten großen Ding“ dabei zu sein. Und das Kapital sitzt bei ihnen locker. Wenn Rekordjahr auf Rekordjahr folgt, drängt sich nur eine Frage auf: Fließt das Geld, weil die Ideen der Start-ups so vielversprechend sind? Oder fließt es eher, weil eingeworbenes Kapital eben untergebracht werden muss?