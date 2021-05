Als Zeichen für Akzeptanz : Lego verkauft bald Regenbogen-Figuren

Nicht bloß Standard-Gelb: Lego bringt ein Sonderset mit Figuren in Rot, Grün und Lila heraus. Der Konzern will damit gesellschaftliche Vielfalt würdigen.

Zuletzt waren die Lego-Figuren immer detailreicher geworden: Es gab mehr Muster auf der Kleidung, filigranere Frisuren und sie bekamen vom Spielzeugkonzern mehr Gegenstände in die Hand gedrückt. Nun bringt der Hersteller ein besonderes Set auf den Markt, dass ohne all die Zusatzdetails auskommt und trotzdem für Vielfalt in besonderem Maße stehen soll.

Mit elf Figuren, jede von den Haarspitzen bis zu den Füßen komplett einfarbig, ist das Set der LGBTQIA+-Community gewidmet. Die Buchstabenfolge steht als Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, queer-, inter- und asexuelle Menschen. In einer Reihe bilden die Figuren die Farben des Regenbogens ab, dazu kommen hellblau, weiß und rosa sowie Schwarz und Braun. Damit werden auch die Symbolfarben der LGBTQIA-Gemeinde abgebildet, es soll also die Vielfalt der Hautfarben und der sexuellen Orientierungen abgebildet werden. Das Motto der neuen Packung lautet: „Everyone is awesome“, jeder ist wunderbar.

Wohl auch ein Sammlerstück

„Ich wollte ein Set entwerfen, das die Inklusivität symbolisiert und jeden zelebriert – egal, wie er sich identifiziert und wen er liebt“, zitiert der Konzern den Produktentwickler Matthew Ashton. Der gehört nach eigenen Angaben selbst der LGBTQIA-Bewegung an und hat das Set zunächst für den eigenen Schreibtisch entworfen. Es habe aber schnell intern Aufmerksamkeit erregt. Dass der Bausatz zum 1. Juni auf den Markt kommt, ist nun kein Zufall. Der Juni ist für Gruppen verschiedener sexueller Orientierungen der „Pride Month“ (Monat des Stolzes), in dem sie für ihre Rechte demonstrieren.

Jenseits von Homosexuellen und Transsexuellen dürfte die Lego-Sonderpackung vor allem bei Sammlern der Klemmbausteine großen Anklang finden. Dass Figurenköpfe nicht in der Standardfarbe gelb gehalten sind, sondern auch rot, grün und blau daher kommen, kann verkaufsfördernd wirken. Das im Blick ruft Lego für die Packung eine Preisempfehlung von 34,99 Euro auf. Dafür bekommen Käufer die elf Figuren und eine aus 346 Steinen zusammenzusetzende Regenbogen-Plattform, auf der die Figürchen stehen sollen.

Im Marketing knüpft Lego auch an Bewährtes an. Der Slogan „Everyone is awesome“ ist eine Abwandlung des Titelliedes der Lego-Films aus dem Jahr 2014. In der Geschichte rund um den Baumeister Emmet lautete der Text noch „Everything is awesome“ – in der deutschen Version „Hier ist alles super“.