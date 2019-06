Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel „Derzeit reicht das Geld“ : Jetzt spricht der neue Herr der deutschen Autobahnen

Stephan Krenz leitet die staatliche Autobahngesellschaft. In seinem ersten Interview verspricht er weniger Schlaglöcher, weniger Dreck und weniger Staus.

Herr Krenz, Staus, Baustellen, Schlaglöcher – wie schlimm ist der Zustand der deutschen Autobahnen?

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ich finde, das deutsche Autobahnnetz, mit 13.000 Kilometern immerhin eines der größten der Welt, ist nach wie vor spitze. Es verbindet Deutschland flächendeckend, auch dünner besiedelte Regionen. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so. Trotzdem muss man sagen: Es gibt zu viele Staus. Und vor allem sind viele Brücken am Ende ihrer Lebensdauer und müssen dringend saniert werden. Wir haben viele Jahre zu sehr von der Substanz gelebt und zu wenig investiert, aber diesen Rückstand holen wir jetzt auf und wollen die Autobahn gleichzeitig für die Zukunft fit machen.