Führungswechsel bei der Post : Deutschlands neuer Chef-Postbote

So schön wie im letzten Geschäftsjahr mit Frank Appel als Vorstandsvorsitzendem wird es für die Deutsche Post und ihre Aktionäre so schnell nicht wieder werden. Umsatz und Gewinn haben neue Rekorde erreicht, die Dividende steigt, und über Aktienrückkäufe sollen Milliardenbeträge an die Investoren zurückfließen.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Die Hauptversammlung im World Conference Center in Bonn, einen Steinwurf weg vom gläsernen Posttower am Rheinufer, war für den scheidenden Postchef der krönende Abschluss seiner langen Karriere. Zwanzig Jahre gehörte er dem Vorstand an, davon mehr als 15 Jahre als Vorsitzender. „Mein Blut ist gelb geworden“, sagte Appel vor den Aktionären, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder leibhaftig dabei sein konnten.