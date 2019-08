Führungskräfte in etablierten Unternehmen sind derzeit unter besonderem Druck. Einerseits sollen sie ihre Unternehmen für die Zukunft rüsten und Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit aktiv und erfolgreich gestalten. Andererseits werden sie an ihren heutigen Ergebnissen gemessen, die in Zeiten von Antiglobalisierung und disruptiver neuer Wettbewerber in Gefahr beziehungsweise rückläufig sind.

Die Gleichzeitigkeit von heutigem Erfolgsdruck und der Notwendigkeit, in die Zukunft zu investieren, stellt dabei die größte Herausforderung dar. Für Führungskräfte stellen sich vor allem drei Fragen. Erstens: Worin besteht das Strategie-, das Organisations- und das Finanzierungsproblem der Gleichzeitigkeit? Zweitens: Welche Möglichkeiten gibt es, mit Gleichzeitigkeit umzugehen? Und drittens: Wie lassen sich wichtige Stakeholder auf dem Weg der Transformation mitnehmen?